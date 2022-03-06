رویکرد برخورد با کالاهای قاچاق تغییر یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر یکشنبه در نشست با جمعی از اصناف و بازاریان اردبیل اظهار کرد: در مسیر تحول در بخش‌های مختلف به ویژه تقویت فضای اقتصادی و کسب و کار استان نیازمند تعامل و همکاری همه مجموعه‌ها به ویژه اصناف و بازاریان هستیم تا بستر و شرایط مطلوب در مسیر پیشرفت استان فراهم آید.

وی با بیان اینکه بعد از حضور در استان و در یک ارزیابی از وضعیت پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی به این نتیجه رسیدیم که باید کار جدی و اساسی در مسیر توسعه استان رقم بخورد، تصریح کرد: بخش عظیمی از پروژه‌ها به دلیل نبود اعتبارات در ماه‌های گذشته متوقف شده بود که با رایزنی انجام شده با پیمانکاران سعی شد به رغم انباشت مطالبات آنها، طرح‌ها دوباره در چرخه فعالیت قرار گرفته و ما بتوانیم با تأمین اعتبار بخشی از این پروژه‌ها را در سال آینده آماده افتتاح کنیم.

استاندار اردبیل گفت: با سفر رئیس جمهور به استان اردبیل در مهرماه، سعی کردیم تا بخشی از منابع مورد نیاز را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأمین کنیم تا این استان بتواند مسیر پرشتابی را در توسعه طی کند.

عاملی افزود: تا آخر بهمن ماه ۶۸۰ میلیارد تومان به پروژه‌های زیربنایی استان اختصاص یافته و در روزهای گذشته نیز ۱۱۲ میلیارد تومان تخصیص مجدد را شاهد بودیم که در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان از محل سفر به صورت نقد منابع اعتباری به استان اختصاص یافته است.

وی جایگاه استان را در اکثر شاخص‌های اقتصادی ۲۲ تا ۲۶ اعلام کرد و ادامه داد: در بحث توسعه اقتصادی استان، یکی از زیرساخت‌های اصلی راه است که ما در کشور نسبت به متوسط توسعه بزرگراه‌ها که ۲۴ درصد است با کارهای انجام شده ۱۱ درصد رشد را شاهد بودیم و قرار است کمبودها و نقصان در این بخش رفع شود.

عاملی ضرورت تکمیل بزرگراه شمال به جنوب استان را یادآور شد و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه بزرگراه‌ها، تکمیل راه آن اردبیل را نیز به جد پیگیر هستیم که در بخشی از پروژه توقف ایجاد شده بود که سعی بر این است در ۶۰ کیلومتر گلوگاه اصلی این مسیر ریلی بازگشایی‌ها انجام شده و کار با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی ضرورت تکمیل محور بزرگراهی اردبیل – سرچم را در اتصال به مرکز کشور یادآور شد و اضافه کرد: بحث توسعه فرودگاه‌ها و ارتقا سیستم روشنایی این مسیر هوایی را پیگیری کردیم تا لغو پروازها به حداقل رسیده و امکان استقرار هواپیما در اردبیل برای انجام پروازهای اول صبح و آخر شب مهیا شود.

عاملی مهمترین زیرساخت مورد نیاز دیگر را در حوزه برق احداث ۴ پست ۶۳ کیلوولت و اجرای خط دوم انتقال گاز از میانه به اردبیل اعلام کرد و گفت: در رونق اقتصادی مهمترین موضوع جذب سرمایه‌گذار و کارآفرین است که در این زمینه نیز امیدواریم اهداف مورد نظر با بهبود فضای کسب و کار تحقق پیدا کند.

وی در مورد افزایش سرانه درآمد مردم و رسیدن زندگی همشهریان به یک شرایط استاندارد اظهار کرد: ما به راحتی می‌توانیم سرانه درآمدی مردم استان را تا ۲ برابر افزایش دهیم که در بخش کشاورزی توسعه ۵۰ هزار هکتار باغات و افزایش تولید محصولات تا یک میلیون تن به راحتی می‌تواند به درآمد یک میلیارد دلاری در این بخش کمک کند.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حوزه گردشگری نیازمند تأمین زیرساخت مناسب برای انجام پروازهای خارجی با هدف حضور توریسم بین‌المللی در اردبیل هستیم که البته زیرساخت اقامتی نظیر هتل ۵ ستاره نیز باید در این شهر فراهم آید.

وی افزود: در حوزه صنعت تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های مختلف و صنایع مادر از اولویت‌هاست که به راحتی می‌توان با جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه موفق عمل کرد.

عاملی خاطر نشان کرد: همه این تحولات در مسیر توسعه استان با کنار گذاشتن تنگ نظری‌ها و تغییر نگرش‌ها امکان‌پذیر است که ما به این رویکرد جدی نیاز داریم.

وی با انتقاد از مجموعه پلیس در برخورد با اصناف و کسبه تلاشگر استان به بهانه مبارزه با کالای قاچاق اضافه کرد: باید قوانین و مقررات در این حوزه اصلاح شود چرا که یک بازاری و کسبه با چند توپ پارچه و یا چندین بسته صابون و خمیر دندان نمی‌تواند در زمره قاچاقچیان محسوب شود.

عاملی بیان کرد: با هماهنگی نیروی انتظامی و تعزیرات قرار است جلسه‌ای با همراهی اصناف برگزار کنیم تا تکلیف قوانین و مقررات در حوزه قاچاق و برخورد با فعالان اقتصادی و اصناف مشخص شده و از برخوردهای قهری و سلبی در این حوزه جلوگیریز شود.

وی ادامه داد: ما با نگاه تنگ نظرانه مدیران و مسئولان نمی‌توانیم در مسیر توسعه گام برداریم بلکه بهتر است همه دیدگاه‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاران شفاف و روشن بوده و در شأن مرکز استان، اردبیل را به جایگاه واقعی تحول و تحرک اقتصادی و کارآفرینی سوق دهیم.

استاندار اردبیل ضرورت احداث شهرک صنفی را در اردبیل برای انتقال صنوف مختلف یادآور شد و اظهار کرد: ما پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهیم تا با جمع‌آوری اطلاعات دقیق در این بخش بتوانیم مشکلات و نارسایی‌ها را به صورت دقیق برطرف کنیم.

عاملی پوشش بیمه‌ای فرشبافان، حل مشکلات سامانه جامع تجارت و بهبود فضای کسب و کار اصناف را از دیگر پیگیری‌های استانی در سال آینده با نگاه تحولی اعلام کرد.