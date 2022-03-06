راه اندازی پویش ایران سبز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر یکشنبه در حاشیه کاشت درخت به یاد دانش آموزان و معلمان شهید استان با اشاره به برگزاری پویش هر دانش آموز یک درخت در استان گفت: این پویش در قالب ایران سبز با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ هزار دانش آموز و معلم شهید در استان راه اندازی شد.

وی با اشاره به راه اندازی راهیان نور مجازی بسیج دانش آموزی گفت: مازندران سال قبل یکی از استان‌های برتر در حوزه راهیان نور مجازی بود و بیشترین بازدید را داشته است.

وی بر لزوم ترویج فرهنگ و معارف دفاع مقدس و انتقال آن به نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: راهیان نور مجازی در سامانه شاد طراحی شده و در حال برپایی است و دراین فضا دانش آموزان بسیجی می‌توانند از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید کند.

سردار مسلمی آشنایی با زندگینامه و رشادت‌های دوران دفاع مقدس را از جمله اهداف طرح راهیان نور مجازی است و گفت: راهیان نور مجازی تا یک ماه بعد از عید برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا از استان مازندران به عنوان دبیرخانه پویش ایران سبز و کاشت ۴۰ هزار درخت به یاد دانش آموزان و معلمان شهید یاد کرد.