به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلدمن ساکس، قیمت گاز طبیعی در اروپا برای آنکه ذخایر کافی این حامل انرژی برای گذر از فصل سرما تأمین شود، احتمالاً در ماه دسامبر باید از مرز ۱۰۰ یورو، معادل ۱۱۷ دلار، به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کند.

سامانتا دارت و لورا سیر، تحلیلگران گلدمن ساکس، در یادداشت تحلیلی این مؤسسه اعلام کردند که حتی افزایش اخیر قیمت معاملات آتی گاز ماه‌آینده در بازار هلند نیز برای جذب حجم کافی گاز طبیعی مایعند به‌ان‌جی) از بازار آسیا کافی نخواهد بود.

بازار هلند به‌عنوان مرجع و معیار اصلی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در اروپا شناخته می‌شود.

تداوم اختلال عرضه در خاورمیانه

تحلیلگران گلدمن ساکس هشدار دادند که نیاز اروپا به افزایش قیمت گاز در صورتی تشدید خواهد شد که اختلالات عرضه در منطقه خاورمیانه تا سال آینده میلادی ادامه پیدا کند.

بر اساس این ارزیابی، اروپا برای تأمین ذخایر مورد نیاز خود در فصل زمستان، ناچار است با بازار آسیا برای جذب محموله‌های ال‌ان‌جی رقابت کند. در چنین شرایطی، قیمت‌های فعلی نمی‌تواند انگیزه کافی برای انتقال حجم مورد نیاز گاز طبیعی مایع از بازار آسیا به اروپا ایجاد کند.

این مؤسسه مالی پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم محدودیت‌های عرضه و افزایش رقابت میان مصرف‌کنندگان بزرگ، قیمت گاز در بازار اروپا برای تأمین امنیت انرژی در ماه دسامبر باید به بیش از ۱۰۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت برسد.

رکوردشکنی قیمت معاملات آتی گاز

قیمت معاملات آتی گاز ماه‌آینده در بازار هلند طی هفته گذشته به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر صعود کرد و از ۶۵ یورو در هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت.

با وجود این رشد، گلدمن ساکس معتقد است افزایش اخیر برای تضمین ورود محموله‌های کافی ال‌ان‌جی به اروپا کافی نیست. این مؤسسه بر این باور است که فشار تقاضا در فصل سرما و احتمال اختلال بیشتر در عرضه، می‌تواند بازار گاز اروپا را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه کند.