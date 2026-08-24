به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شماره از سلسله گزارشهای «دیدهبان خلاق» با محوریت گزارشهای جهانی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق و با موضوع «بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ» منتشر شد. این گزارش که با مدیرمسئولی سید صادق پژمان در شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، به بررسی تجربه بیش از پنج دهه بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ و شواهد مربوط به اثربخشی این رویکرد در توسعه و تحول مکانها و جوامع محلی میپردازد.
در این گزارش تلاش شده است با مرور تجارب و پژوهشهای انجامشده، مشخص شود بازآفرینی فرهنگمحور در چه شرایطی و با چه شیوههایی بیشترین اثربخشی را داشته و در چه حوزههایی همچنان با کمبود شواهد و دادههای تجربی مواجه است. «دیدهبان خلاق» چهار شکل اصلی بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ را بررسی میکند: زیرساختهای فرهنگی فیزیکی در مقیاس بزرگ، زیرساختهای فرهنگی مردمی و مبتنی بر جامعه محلی، ناحیهها و خوشههای فرهنگی و رویدادها و جشنوارههای فرهنگی.
این گزارش بخشی از پروژه «تحول مکانها» در OECD است؛ پروژهای که با هدف بررسی راهکارهای جوامع برای مواجهه مؤثرتر با تغییرات ساختاری اقتصادی و کاهش نابرابریهای جغرافیایی در حوزه اشتغال، مهارتها و فرصتهای اقتصادی اجرا میشود. نخستین شماره «دیدهبان خلاق» با مرور نمونههایی از سراسر جهان، تصویری از ظرفیت فرهنگ و صنایع خلاق برای بازآفرینی مکانها و تقویت جوامع محلی ارائه میکند.
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