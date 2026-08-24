به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر بعد از دوشنبه در آیین افتتاح واحد صنعتی در زنجان، با اشاره به فعالیت این مجموعه به همت یک بانوی کارآفرین، اظهار کرد: امروز در مجموعهای حضور داریم که به همت یک بانوی کارآفرین فعالیت میکند و یکی از زنجیرههای مهم مورد نیاز در حوزه صادرات، یعنی تولید پالتهای صادراتی، در این مجموعه انجام میشود.
وی افزود: پیش از این برای تولید این حجم از پالت، روزانه حدود ۲ هزار اصله درخت باید قطع میشد، اما به همت کارآفرینان این مجموعه، پالتهای پلاستیکی جایگزین پالتهای چوبی شده و نیاز مجموعههای صادراتی در این بخش تأمین میشود.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری این اقدام را تجربهای ارزشمند و کمنظیر در کشور دانست و ادامه داد: این اقدام نشاندهنده ظرفیت بالای کارآفرینان و تلاش آنان برای ایجاد زنجیرههای پایدار تولید و صادرات است و باید از این همت و تلاش تقدیر کرد.
بهروزآذر با اشاره به استمرار فعالیت این واحد صنعتی در شرایط دشوار، گفت: از ابتدای جنگ تا امروز، تلاش این مجموعه و همه کارکنان آن بر این بوده است که چراغ تولید خاموش نشود و بتوانند بهترین خدمات را به فعالان زنجیره صادرات ارائه دهند.
وی در ادامه درباره حمایت دولت از حضور زنان در حوزه صنعت و کارآفرینی اظهار کرد: باور ما این است که زنان و مردان دو بال پرواز پیشرفت ایران اسلامی هستند و زنان در همه عرصهها حضور دارند.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: شاید کوتاهی ما این بوده که نتوانستهایم زنان موفق را آنگونه که باید معرفی و برجسته کنیم؛ چراکه اگر نشان دهیم زنان در عرصههای مختلف، بهویژه در لبه دانش و فناوری و مطابق با فناوریهای روز دنیا فعالیت میکنند، ظرفیت خودباوری و عاملیت سایر زنان نیز افزایش پیدا میکند.
بهروزآذر با بیان اینکه در حوزه حقوقی و فعالیت اقتصادی تبعیضی میان زنان و مردان وجود ندارد، تصریح کرد: زنان مطابق با مردان میتوانند در همه عرصههای اقتصادی حضور داشته باشند و معرفی الگوهای موفق زن در حوزه کارآفرینی میتواند یک عامل انگیزشی بسیار مهم برای حضور بیشتر زنان در این عرصه باشد.
وی درباره حمایتهای اختصاصی دولت از کارآفرینان زن نیز گفت: حمایتهای عمومی و تخصصی دولت بهصورت کلی مختص زنان نیست و در سطح کلان تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد؛ چراکه مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه مردم ایران اعم از زن و مرد تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: با این حال، در برخی حوزهها از جمله حمایت از زنان سرپرست خانوار و افرادی که دسترسی کمتری به منابع دارند، خدمات و حمایتهای ویژهای برای زنان در نظر گرفته شده است.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت سرمایهگذاری این واحد صنعتی اظهار کرد: این مجموعه تاکنون سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داده که تا جایی که اطلاع دارم، میزان آن بیش از ۱۴ میلیون دلار است و تمامی ظرفیتهایی که دولت میتوانسته برای حمایت از این مجموعه ارائه دهد، بدون هیچ تبعیضی در اختیار آن قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت در ادامه مسیر نیز در کنار این مجموعه و سایر کارآفرینان خواهد بود تا ظرفیتهای تولید، اشتغال و صادرات کشور بیش از پیش تقویت شود.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد: تجربه این واحد صنعتی نشان میدهد که زنان ایرانی در عرصه صنعت، تولید، فناوری و صادرات از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردارند و معرفی و حمایت از این الگوهای موفق میتواند زمینهساز حضور گستردهتر زنان در اقتصاد کشور باشد.
زنجان- معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت در حمایت از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی تفاوتی میان زنان و مردان قائل نیست و زنان میتوانند در همه عرصهها نقشآفرینی کنند
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر بعد از دوشنبه در آیین افتتاح واحد صنعتی در زنجان، با اشاره به فعالیت این مجموعه به همت یک بانوی کارآفرین، اظهار کرد: امروز در مجموعهای حضور داریم که به همت یک بانوی کارآفرین فعالیت میکند و یکی از زنجیرههای مهم مورد نیاز در حوزه صادرات، یعنی تولید پالتهای صادراتی، در این مجموعه انجام میشود.
نظر شما