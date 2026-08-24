۴۱۹۸ واحد نهضت ملی مسکن در قم تحویل متقاضیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه ظهر امروز در ادامه سفر خود به استان قم از سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در منطقه پردیسان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌های مسکونی این مجموعه قرار گرفت.



وی در این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های در دست اجرا در سایت نهضت ملی مسکن پردیسان دریافت کرد و میزان پیشرفت پروژه‌های این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.



بر اساس گزارش ارائه‌شده در جریان این بازدید، تاکنون ۴۱۹۸ واحد مسکونی از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده در این سایت تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است و عملیات اجرایی سایر واحدها نیز در حال انجام است.



سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان از مهم‌ترین محدوده‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قم به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از عملیات ساخت‌وساز مسکن در آن به مرحله اجرا رسیده است.



پیشرفت پروژه‌ها به حدود ۹۰ درصد رسید



معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه این بازدید، در جریان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این سایت قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیشرفت کلی طرح حدود ۹۰ درصد اعلام شد.



در این مجموعه همچنین ۹۳ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است که روند اجرای آنها در قالب پروژه‌های نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود.



این میزان پیشرفت نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان انجام شده و روند تکمیل واحدهای باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد.



قائم‌پناه در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات عمرانی و روند پیشرفت پروژه‌های مسکونی این سایت را بررسی کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای پیشبرد طرح دریافت کرد.



استاندار قم نیز در این بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور را همراهی کرد و آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سایت پردیسان مورد بررسی قرار گرفت.



سایت ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن پردیسان یکی از مجموعه‌های بزرگ اجرای طرح‌های تأمین مسکن در استان قم است که با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان در این حوزه در حال احداث و تکمیل است.



بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، با توجه به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی پروژه‌ها، تکمیل واحدهای باقی‌مانده و استمرار عملیات اجرایی، بخش دیگری از ظرفیت این سایت در مسیر بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان قرار دارد.