پیش بینی وضعیت کشور در جنگ نرم توسط اساتید صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی شامگاه یکشنبه در سومین جلسه دوره آموزشی تخصصی جهاد تبیین ویژه اساتید و نخبگان دانشگاهی که به همت فرماندهان جنگ نرم نهضت استادی بسیج اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: الگوهای تئوریزه شده دشمنی با جمهوری اسلامی وجود دارد که راهبرد کنونی دشمن جنگ هوشمند و ترکیبی است و این همان ترجمه فشار حداکثری و همه جانبه است.

وی ادامه داد: منظور از جنگ ترکیبی جنگ همه جانبه سخت و نیمه سخت است که بخش اساسی جنگ امروز جنگ شناختی و عملیات روانی است.

اهداف جنگ شناختی

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ایده‌ها و الگوها، منابع قدرت، سرمایه اجتماعی با تولید روایت‌های جعلی و غیر واقعی در جنگ شناختی مورد هدف واقع شده است، گفت: در این جنگ هدف تغییر محاسبات مردم و نخبگان و بازیگران سیاسی جامعه است.

وی تصریح کرد: آنها در تلاش هستند که واقعیت‌های مرتبط با انقلاب اسلامی به ویژه شالوده قدرت را با روایت وارونه و عملیات روانی تحریف کنند و با بهره‌گیری از حوادث، هیجان ایجاد کند.

تصویر سازی با استفاده از شالوده قدرت

محمد نائینی خاطر نشان کرد: دشمن سعی دارد که روایت خبری را به دست گیرد و در این میان افراد صاحب اندیشه جاهایی که باید موضع بگیرند و عمل کنند منفعل می‌شوند و گاهی برعکس است.

وی با بیان اینکه دشمن تصویرسازی و شالوده قدرت را هدف و ناامیدی را ترویج می‌کند، گفت: در رسانه‌ها اندیشه‌ای در داخل کشور برای القا ناکارآمدی نظام دینی به کار می‌رود.

تولید محتوا و رسانه‌های نوظهور به عنوان مهمات جنگ

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: مهمات این جنگ تولید محتوا و رسانه‌های نوظهور است البته تحریف عقاید پدیده جدیدی نیست و مجموعه تحولاتی در حال وقوع است که اهمیت جهاد تبیین را مضاعف کرده است.

وی افزود: زمینه برای پذیرش این روایت‌های جعلی دشمن نیز به دلیل کاهش اعتماد بیشتر شده است و باید در نظر داشت که تغییرات ایجاد شده در فناوری و ذائقه مخاطب بسیار جدی است و بررسی و شناسایی این روندها باید در مطالعات آینده پژوهی اساتید و نخبگان قرار گیرد که وضعیت آینده ما در جنگ نرم پیش‌بینی شود.

به دست‌گیری روایت حوادث و افکار عمومی

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: جنگ روایت یکی از مؤلفه‌های جنگ نرم است و سلاح آن تولید محتواست و کسی در این جنگ موفق است که روایت حوادث و افکار عمومی را به دست بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در جنگ نرم و تحریف از پیروزی‌ها شکست و از شکست پیروزی ساخته می‌شود، گفت: با روایت و تفسیر، وقایع و شخصیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند که مکتب امام خمینی (ره)، تخریب دستاوردهای انقلاب و چهره سپاه، دکترین مقاومت و بازدارندگی دفاعی و استقلال سیاسی کشور از نمونه آن است.

محمد نائینی در خصوص راه کارهای مقابله تصریح کرد: باور این جنگ اولین مسئله‌ای است که باید متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد و تجربه‌های صدر اسلام نیز باید در این مسیر به کار گرفته شود، علاوه بر آن توکل به خدا و نصرت الهی غلبه اراده راه پیروزی است.