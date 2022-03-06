به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر یکشنبه در آئین روز درختکاری در روستای گلنگون گفت: در سال جاری و به همت منابع طبیعی شهرستان، با اجرای طرح ممیزی مراتع به مساحت ۱۰ هزار هکتار در روستاهای سمل شمالی و جنوبی و همچنین دو هزار هکتار در روستای گلنگون، این مراتع در اختیار ۲۵ دامدار در روستاهای سمل جنوبی و شمالی و همچنین هفت دامدار در روستای گلنگون قرار گرفت.

وی ضمن تبریک روز پاسدار، روز درختکاری و ایام شعبانیه، افزود: اگر روز پاسدار در تقویم جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده، بابت پاسداشت از خودگذشتگی و جانفشانی پاسداران عزیز در این چهل و اندی سال است، که همه ما مدیون این اقدامات مؤثر و بزرگ سپاه هستیم. انشاالله همه ما به تبعیت از روحیه پاسداری، که همان روحیه ناب مردم‌داری و خدمت‌گذاری‌ست، بتوانیم بیشتر از همیشه در خدمت مردم باشیم.

فرماندار تنگستان با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط، اضافه کرد: باید امروز را به‌عنوان یک نقطه شروع قرار داده تا یک سال آینده که پایان این دوره یک ساله باشد، یک فرهنگ نیک درخت‌کاری را در شهرستان نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه سلامت محیط زیست، یکی از مباحث مهم همین درختکاری است، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این امر مهم‌، درختکاری در سطح شهرستان باید با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

لطفی بیان داشت: از همه ظرفیت‌های روستایی مانند دهیاری و شوراها برای تبیین امر مهم درختکاری استفاده شود، تا مردم بیش از پیش به این کار روی آورند.