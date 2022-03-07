واکنش مدعی جوان تیم ملی به مبارزه با بزرگان کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بذری یکی از آزادکاران جوان تیم اعزامی ایران به جام یاشاردوغو ترکیه بود که موفق شد در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یابد. او که سقف آرزوهایش را کسب مدال طلای المپیک می‌داند فعلاً به دلیل مصدومیت و با هماهنگی کادر فنی در اردوی کنونی تیم ملی کشتی آزاد حضور ندارد تا از اردوی بعدی به جمع ملی پوشان اضافه شود.

احمدی بذری به عنوان یکی از آزادکاران مدعی مازنی تیم ملی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص حضورش در تورنمنت جام یاشاردوغو گفت: این رقابت‌ها به عنوان تورنمنت دارای رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می‌شد و طبیعتاً سطح بالایی داشت. ضمن اینکه اکثر قهرمانان جهان و المپیک نیز در آن حضور داشتند که من هم توانستم در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا برسم.

وی با تاکید بر اینکه جام یاشاردوغو جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی است و امتیاز کسب شده در این تورنمنت به سود او خواهد بود ادامه داد: این امتیازات در شرایطی برای من مفید است که بتوانم در مسابقات انتخابی موفق عمل کنم و به ترکیب تیم ملی راه یابم، چراکه در این مواقع هر کشتی‌گیری که امتیاز بالاتری در رنکینگ کسب کند در مسابقات جهانی در گروه بهتری قرار خواهد گرفت و احتمال رسیدنش به فینال بیشتر است.

مدعی وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد در خصوص تغییر وزنش هم افزود: به دلیل قانون وزن‌کشی در صبح روز مسابقات، دیگر قصد بازگشت به وزن ۸۶ کیلوگرم را ندارم. در این رابطه با پژمان درستکار سرمربی تیم ملی هم صحبت کردم. ضمن اینکه فعلاً به دلیل مصدومیت جزئی در جام یاشاردوغو باید کار درمانی‌ام را پیگیری کنم و به همین دلیل از اردوی بعدی به جمع بچه‌ها اضافه می‌شوم.

نایب قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی کشور که پیش از این در وزن ۸۶ کیلوگرم با حسن یزدانی هم کشتی گرفته بود، اظهار داشت: مصاف با حسن یزدانی آورده زیادی برایم داشت. مبارزه با این قهرمان بزرگ خیلی به اعتماد به نفس‌مان اضافه می‌کند و خیلی از او یاد می‌گیریم. همچنین مصاف با کامران قاسم‌پور برای دوبنده تیم ملی هم بسیار سازنده است چراکه داشتن حریف خوب باعث ایجاد انگیزه بیشتر می‌شود. البته من اول باید در جام تختی اول شوم تا بتوانم در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی با کامران قاسم‌پور کشتی بگیرم.

بذری در خاتمه گفت: قطعاً هر چه رقابت در وزن ۹۲ کیلوگرم بیشتر و نزدیک‌تر باشد، این برای کل کشتی کشورمان خوب است و کسی که صاحب دوبنده تیم ملی می‌شود حتماً روی سکوی جهانی خواهد بود. امیدوارم هر کسی شایسته پوشیدن دوبنده تیم ملی است، به آن برسد.

*کامران غلامی