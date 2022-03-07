رمان «ایمان مریم» در شیراز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان نوانتشار، تازه ترین اثر بیژن کیا است که باحمایت گروه های همدل علمدار جهاد باهدف انعکاس هنرمندانه ایثار وفداکاری کادر درمان در مقابله با کرونا توسط نشر عصرصادق منتشرشده است.

رمان ایمان مریم جمعه بیستم اسفندماه باحضور خانواده شهید و مردم شهید پرور و جمعی از مسئولین و هنرمندان شیراز در موکب عیدانه جهادی ها واقع در بلوار چمران رونمایی می‌شود.

بیژن کیا در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: این اثر یک رمان چند صدایی است که از روز بعد از شهادت شهید رحیمی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قالب‌هایی چون روایت و خاطره وزندگی نامه در کتاب‌های شهدا معمول تراست درخصوص قالب این اثر که از معدود رمان هایی که در سطح کشور درباره شهدای مدافع سلامت نگاشته شده، گفت: من رمان را ترجیح می‌دهم چون فضای مناسبی برای گفتگوی متن و مخاطب ایجاد می‌کند. رمان قابلیت‌های زیادی دارد. خلق کلان جهان داستانی، قابلیت ترجمه، غنای ادبی به همراه اندیشه مندی آن از جمله مواردی ست که رمان را شاخص می‌کند.

وی یادآور شد: به نظرمن شهدای مدافع سلامت نه تنها از سلامت جسم که از سلامت اخلاق جامعه دفاع کردند و نشان دادند علیرغم تمامی اما و اگرها هنوزهم هستند انسان‌هایی که گوهر انسانیت را در کشاکش سختی‌ها حفظ می‌کنند. با وجود چنین انسان‌های ارزشمندی همه وظیفه داریم یاد و خاطره آنها را حفظ کنیم و نگذاریم به سادگی ایثارگری های مدافعان سلامت به فراموشی سپرده شود.

ه گزارش مهر رمان ایمان مریم در ۳۰۸ صفحه باتصویرگری منحصربه فرد از زبان شهید و همسر ونوزادش و برخی شخصیت‌هایی که مخلوق ذهن نویسنده در رمان هستند، روزهای بعداز شهادت این پرستارسختکوش را روایت می‌کند.

این رمان که در کتابفروشی های معتبر شیراز عرضه می شود، در بدو انتشار به خانواده شهید تقدیم شده و مورد استقبال آنها قرارگرفته است.