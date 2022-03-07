اختصاص فضایی از بوستان بزرگ ولایت به احداث باغ شهدای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت در مراسم کاشت ۳۱۳ نهال به یاد شهدای شاخص استان‌های کشور در بوستان ولایت، از طراحی «باغ شهدای ایران» در این بوستان خبر داد و گفت: به همین مناسبت امروز شاهد کاشت ۳۱۳ نهال مثمر به نام شهیدان معزز در محل طراحی باغ شهدای ایران هستیم.

وی با اشاره به تهیه پیوست فرهنگی این باغ طی سه ماه آینده با رویکردی جدید افزود: با توجه به موقعیت خاص باغ شهدا در کنار باند قدیمی فرودگاه قلعه مرغی که جزو اثرات ملی است، این باغ برای همیشه در مسیر گردشگری قرار خواهد گرفت و همه شهروندان و مسافران از نقاط مختلف ایران می‌توانند ضمن بازدید از بوستان فراملی ولایت از یادمان شهدای شاخص کشورمان نیز در این بوستان بازدید کنند.

در این مراسم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به بحث نگهداشت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی بیان کرد: تبدیل بوستان ولایت به یک فضای سبز که جزو حقوق عامه نیز محسوب می‌شود، به دستور ایشان صورت گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تشکر از اهمیت شهرداری منطقه ۱۹ به موضوع درختکاری و غرس ۳۱۳ نهال، کاشت نهال‌های مثمر به یاد شهدای شاخص شهرها و استان‌ها را اقدامی بسیار مهم و مثبت دانست و بر نهادینه شدن این فرهنگ در کشورمان تأکید کرد.

به گفته رفیعی کاشت نهال‌های مثمر باعث به کارگیری بهینه آب و خاک این کشور و جلوگیری از هدر رفت این منابع طبیعی می‌شود و می‌تواند ضمن اینکه مانع واردات گیاهان غیر بومی از دیگر کشورها شده، به تأمین امنیت غذایی نیز کمک مؤثری کند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه خواستار شناسایی نقاطی که با کمبود سرانه فضای سبز مواجه هستند به منظور احداث اولین بوستان قرآنی شد. بوستانی که در آن ترتیب و توالی کاشت ۷ گونه نهال مثمر که در قرآن به آنها اشاره شده است رعایت و بتواند الگویی برای احیای فضای سبز این منطقه محسوب شود.