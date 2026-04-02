لبیک به فرمان رهبر انقلاب؛ کاشت نهال مثمر توسط مردم خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه معنوی و نمادین در نقاط مختلف استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با یاد و نام شهیدان، نهال‌هایی از گونه‌های مثمر و سازگار با اقلیم منطقه را در زمین نشاندند.

هدف از اجرای این اقدام فرهنگی و زیست‌محیطی، ترویج فرهنگ درخت‌کاری، صیانت از محیط‌زیست، و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان عنوان شده است.

شرکت‌کنندگان در این آیین، کاشت هر نهال را ادای دینی به شهدا و اقدامی در مسیر حفظ طبیعت و آینده کشور دانستند و بر تداوم این حرکت در سال‌های آینده تأکید کردند.

در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز طبیعت آمده بود: اکنون که دشمن زبون و بی‌رحم آمریکایی و صهیونی، حدّ و مرز انسانی، اخلاقی و حیاتی در دَدمنشی خود ندارد و حتی فضاهای طبیعی و زیست‌محیطی میهن عزیزمان را نیز مورد هجوم و آسیب قرار داده است، هر حرکتی در مسیر گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران، اقدامی شایسته و بایسته است. از جمله این کارهای پسندیده آن است که آحاد مردم در همه شهرها و روستاها با کمک یکدیگر و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، از روز طبیعت تا پایان بهار خصوصاً روزهای فروردین ماه به کاشت درختان مُثمِر و نیز مراقبت‌های بعدی مورد نیاز اقدام کنند.