پشه آئدس در یکی از محلات شهر سیریک مشاهده شد

کاوه محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یکی دو روز گذشته متأسفانه این پشه در محلای از شهر سیریک نیز رؤیت که توسط همکاران حشرهشناس ما صید شد.
امینی با بیان اینکه، پس از مشاهده تخم پشه و تبدیل تخمها در محیط آزمایشگاهی به لارو مشخص شد، این تخمها مربوط به پشه آئدس است، افزود: بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت به محل اعزام و بررسیهای لازم جهت شناسایی پشه آئدس صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه، نیاز است اقدامات پیشگیرانه توسط شهروندان رعایت شود، تصریح کرد: اقداماتی که باید انجام شود این است که لاشه لنجهای فرسوده از بین برده شود چونکه مکانی مناسب برای رشد پشه و تخمگذاری آئدس است، همچنین جمعآوری سریع و روزانه زبالهها و لاستیکهای فرسوده بخصوص در محوطههای بندری و گمرکی، و از بین بردن نخالههای ساختمانی، نیزارها و آبهای راکد در حاشیه خورها و سواحل از اقدامهای ضروری جهت پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری در منطقه میتواند باشد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان سیریک با درخواست و همکاری برخی از دستگاهها از جمله شهرداریها، واحدهای صنفی و گمرک برای مقابله با آئدس، عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از محلهای زندگی این پشه در میان لاستیک و لنجهای فرسوده است، شهرداریها و دهیاریها اتحادیههای صنفی، گمرک باید با همکاری شبکههای بهداشت و درمان تمهیدات لازم جهت جمعآوری قایقها و لاستیکهای فرسوده نیز فراهم کنند.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی به مردم در خصوص پشه آئدس، خاطرنشان کرد: انتظار میرود برای سلامت عمومی مردم، رسانهها و دستگاههای اجرایی زیر ربط در کنار شبکه بهداشت و درمان از تمام ظرفیتها برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص پشه آئدس به مردم در دستور کار قرار خود دهند.
وی با اشاره به محل زیست پشه آئدس افزود: از مناطقی که این پشه در آنجا زیست میکند میتواند بشقابهای زیر گلدان و اطراف آن است که آب در آنجا میماند، گیاه بامبو نیز محلی برای رشد این پشه است، نقاطی که آب کولر جمع میشود نیز محل دیگری برای رشد و نمو این پشه خطرناک است، همچنین یکی از محلهای زندگی این پشه در میان لاستیکهای بلااستفاده، لنجهای فرسوده و آبهای راکد است که میطلبد شهرداریها و دهیاریها با همکاری شبکه بهداشت و درمان تمهیدهای لازم در این زمینه نیز انجام دهند.
نظر شما