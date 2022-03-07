نتیجه نهایی بخش آوایی بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، نتیجه نهایی بخش آوایی بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد در مرحله کشوری در رده های اساتید، کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی ( برادران و خواهران) را اعلام کرد.

بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد وزارت بهداشت در بخش های مختلف آوایی، ادبی، هنری، پژوهشی و معارفی در سه رده اساتید، کارمندان و دانشجویان علوم پزشکی برگزار شد.

اسامی برگزیدگان مرحله کشوری بخش آوایی دانشگاهیان دانشگاه های علوم پزشکی در بخش های حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، حفظ ۵ جزء قرآن کریم، آیین سخنوری، ترجمه خوانی، تواشیح، اذان، دعاخوانی، تحقیق، ترتیل، ابتهال اعلام شده است.