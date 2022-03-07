به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی سپاه حضرت قائم (عج) استان و تبریک مناسبت روز پاسدار ضمن بیان اینکه هرکسی از مردم در عرصه‌های مختلف حفاظت و صیانت کند، پاسدار انقلاب است، ابراز داشت: تمامی ظرفیت‌های موجود سپاه در خدمت دولت و مردم قرار دارند تا بتواند به بهترین نحو ر این مأموریت خطیر ایفای نقش داشته باشد.

وی بابیان اینکه نقش و اهمیت وجود سپاه تنها در مرزها نیست و در محرومیت‌زدایی و سازندگی نیز اثرگذار بوده است، افزود: بسیجیان با ورود در عرصه‌های مختلف کوشیدند تا بار سختی و رنجش مردم کاهش یابد که در سیل استان گلستان و لرستان تنها نمونه کوچکی از آن مشهود است.

فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه مردم ایران ۴۳ سال پای نظام و حفظ ارزش‌های آن تمام‌قد ایستادگی و مقاومت کردند، ابراز داشت: امروز کوچک‌ترین خدمت و کار در اینکه چیزی برای آنان کم نگذاریم و امور را برای مردم تسهیل کنیم لذا با شیوع پاندومی کرونا این مسئولیت با اعزام پزشک و پرستار به نقاط دور و محروم و تهیه بسته معیشت برای نیازمندان دوچندان شد.

دامغانی بابیان اینکه کیفیت بالای نیروی انسانی و وجود علمای صاحب‌نام و ده‌ها ویژگی دیگر سبب شد که مردم استان سمنان را اهل اقدام و عمل بنامند، تصریح کرد: خوشبختانه استان سمنان با مردمی ولایتمدار درصحنه‌های مختلف انقلاب نقش‌آفرینی ویژه داشته است و بی‌تردید باغیرت، همدلی و احساس مسئولیت، مشکلات موجود نیز حل خواهد شد.

استاندار سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه امنیت پایدار استان سمنان را مدیون همراهی مردم و وفاق و همدلی اعضای شورای تأمین و اشرافیت سپاه و نیروهای مسلح در سراسر استان هستیم، افزود: امروز مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با همدلی و وفاق و با همراهی سپاه پاسداران برای بازگرداندن اعتماد مردم با انجام کار جهادی و گروهی تلاش می‌کنند.

سید محمدرضا هاشمی بابیان اینکه مشارکت مؤثر و فعال سپاه در انجام طرح شهید سلیمانی و مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شایان تقدیر است، اضافه کرد: سپاه در مواسات باروحیه جهادی و مردمی، نقش مؤثری را ایفا کرد و در تأمین جهیزیه و بسته‌های معیشتی همکاری بسیار خوبی را به انجام رسانده است.