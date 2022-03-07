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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۳۷

فرمانده سپاه استان سمنان:

حفاظت و صیانت از مردم در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب است

حفاظت و صیانت از مردم در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب است

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه اهمیت سپاه تنها در مرزها نیست و در محرومیت‌زدایی و سازندگی نیز ایفای نقش دارد، گفت:حفاظت و صیانت از مردم در عرصه‌های مختلف پاسداری از انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی سپاه حضرت قائم (عج) استان و تبریک مناسبت روز پاسدار ضمن بیان اینکه هرکسی از مردم در عرصه‌های مختلف حفاظت و صیانت کند، پاسدار انقلاب است، ابراز داشت: تمامی ظرفیت‌های موجود سپاه در خدمت دولت و مردم قرار دارند تا بتواند به بهترین نحو ر این مأموریت خطیر ایفای نقش داشته باشد.

وی بابیان اینکه نقش و اهمیت وجود سپاه تنها در مرزها نیست و در محرومیت‌زدایی و سازندگی نیز اثرگذار بوده است، افزود: بسیجیان با ورود در عرصه‌های مختلف کوشیدند تا بار سختی و رنجش مردم کاهش یابد که در سیل استان گلستان و لرستان تنها نمونه کوچکی از آن مشهود است.

فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه مردم ایران ۴۳ سال پای نظام و حفظ ارزش‌های آن تمام‌قد ایستادگی و مقاومت کردند، ابراز داشت: امروز کوچک‌ترین خدمت و کار در اینکه چیزی برای آنان کم نگذاریم و امور را برای مردم تسهیل کنیم لذا با شیوع پاندومی کرونا این مسئولیت با اعزام پزشک و پرستار به نقاط دور و محروم و تهیه بسته معیشت برای نیازمندان دوچندان شد.

دامغانی بابیان اینکه کیفیت بالای نیروی انسانی و وجود علمای صاحب‌نام و ده‌ها ویژگی دیگر سبب شد که مردم استان سمنان را اهل اقدام و عمل بنامند، تصریح کرد: خوشبختانه استان سمنان با مردمی ولایتمدار درصحنه‌های مختلف انقلاب نقش‌آفرینی ویژه داشته است و بی‌تردید باغیرت، همدلی و احساس مسئولیت، مشکلات موجود نیز حل خواهد شد.

استاندار سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه امنیت پایدار استان سمنان را مدیون همراهی مردم و وفاق و همدلی اعضای شورای تأمین و اشرافیت سپاه و نیروهای مسلح در سراسر استان هستیم، افزود: امروز مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با همدلی و وفاق و با همراهی سپاه پاسداران برای بازگرداندن اعتماد مردم با انجام کار جهادی و گروهی تلاش می‌کنند.

سید محمدرضا هاشمی بابیان اینکه مشارکت مؤثر و فعال سپاه در انجام طرح شهید سلیمانی و مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا شایان تقدیر است، اضافه کرد: سپاه در مواسات باروحیه جهادی و مردمی، نقش مؤثری را ایفا کرد و در تأمین جهیزیه و بسته‌های معیشتی همکاری بسیار خوبی را به انجام رسانده است.

کد مطلب 5441254

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