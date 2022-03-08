به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام امیر ارزانی اظهار کرد: محور فعالیت نوجوانان و جوانانی که از سراسر ایران اسلامی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد عضویت دارند اعتلای فرهنگ و هنر دینی از منظر مسجد است؛ اساساً ستاد فهما به عنوان یک نهاد انقلابی برخاسته از مسجد و متن مردم تلاش می‌کند تا به اصلی‌ترین رسالت خود یعنی تحقق مسجد تراز اسلامی و احیای کارکردهای این نهاد مقدس رنگ واقعیت بخشیده و بیش از پیش در راستای عملیاتی سازی منویات مقام معظم رهبری در این عرصه گام بردارد.

ارزانی، ادامه داد: اکنون که در آستانه بیست و نهمین سال از تأسیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قرار گرفته ایم، با نگاهی به کارنامه عملکرد این مجموعه انقلابی؛ درخواهیم یافت که مردمی‌سازی دو مؤلفه فرهنگ و هنر یعنی مسأله‌ای که به صورت خاص مورد توجه مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در کانون‌ها به صورت جدی دنبال شده و در دولت کنونی با قوت دو چندان به کار خود ادامه می‌دهد تا ثمرات این شجره طیبه تقدیم به نظام اسلامی شود.

وی افزود: طی سال‌های اخیر با توجه به تمرکز فعالیت کانون‌ها در دو عرصه فرهنگی و هنری اقدامات متعددی با این محور انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به حضور در جشنواره‌های مختلف فیلم، هنرهای تجسمی، سرود اشاره داشت به گونه‌ای که بسیاری از اعضای کانون‌ها نه تنها در سطح داخلی که در جشنواره‌های بین‌المللی افتخارآفرینی کردند.

برگزاری پویش «نهال مهر»

ارزانی تقویت عرصه کارآفرینی با تمرکز بر رشته‌های مختلف هنری از جمله صنایع دستی بومی هر استان، ساخت فیلم و مستند و سرود بر پایه موضوعات مختلف با نگاه دینی و مذهبی را از جمله دیگر اقدامات کانون‌های مساجد سراسر کشور دانست و افزود: حضور چشمگیر کانون‌ها در رشته‌های فوق در مقاطع مختلف منجر به اشتغال‌زایی برای بچه‌های مسجد شده و اکنون بسیاری از کانون‌ها در استان‌های مختلف به صورت تخصصی در این رشته‌ها فعالیت داشته و کسب درآمد می‌کنند.

وی در بخش دیگری از مباحث خود در مورد ویژه‌برنامه‌های ستاد فهما به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه امسال این ایام مصادف با روز درختکاری شده است و با در نظر گرفتن این مساله که بخش قابل توجهی از کانون‌های مساجد در روستاها فعالیت دارند؛ با تأسی از سیره مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نسبت به مساله کاشت نهال و ترویج این سنت حسنه؛ اقدام به برگزاری پویش «نهال مهر» در سطح کانون‌های مساجد کشور کرده‌ایم تا همگام با رهبر معظم انقلاب اسلامی، قدمی در راستای توسعه این فرهنگ برداشته باشیم.

ارزانی تصریح کرد: علاقه مندان به شرکت در پویش نهال مهر می‌توانند، از روز درختکاری (۱۵ اسفند) که مقارن با ولادت امام حسین (ع) نیز می‌شود تا ۱۸ اسفند ماه؛ با همکاری اعضای کانون نهالی را بکارند و از مراحل کاشت آن عکس و فیلم تهیه کرده و به صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد به نشانی bachehayeemasjed.fahma@ ارسال کنند.

وی همچنین برگزاری پویش بزرگ «بچه-های-مسجدیم» را به عنوان فعالیت دیگر ستاد فهما به مناسبت ۱۸ اسفند معرفی کرد و افزود: در این پویش اعضای کانون‌ها از فعالیت‌های مسجدی خود در سال‌های گذشته عکس ارسال می‌کنند و به نوعی آلبوم خاطرات مسجدی خود را به اشتراک می‌گذارند؛ علاقه مندان به شرکت در این پویش می‌توانند عکس‌های سلفی، دسته‌جمعی و عکس‌های خاطره انگیز خود را با هشتگ #بچه‌-های-مسجدیم پست و استوری کنند و همچنین صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد را منشن کرده و در قرعه کشی این پویش که از ۱۸ تا ۲۵ اسفند برگزار می‌شود شرکت کنند.

ارزانی تصریح کرد: تقدیر از کانون‌های برتر و فعال در استان‌ها که در فهما ۱۴۰۰ درخشیدند؛ دیدار اعضای کانون‌های مساجد منتخب و فعال با نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در استان‌ها، دیدار با خانواده معزز شهدا و غبارروبی از مزار شهیدان، افتتاح چندین باب کانون و کتابخانه در مساجد سراسر کشور با هدف توسعه هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه بین بچه‌های مسجد، برپایی نمایشگاه از دستاوردهای ستادهای استانی، اجرای سرودهای مناسبتی در میادین، اجرای نمایش، معرفی کانون‌های برتر در سیمای مراکز استانی، چاپ و نصب تبلیغات محیطی و بهره برداری از ظرفیت‌های خبرگزاری شبستان به عنوان رسانه رسمی ستاد فهما و همچنین ستادهای ارتباطات رسانه‌ای (فهما) در استان‌های سراسر کشور به منظور معرفی فعالیت‌های بچه‌های مسجد، از دیگر فعالیت‌های ستاد به مناسبت ۱۸ اسفند در سطح کشور محسوب می‌شود.

ارزانی با بیان اینکه فعالیت در عرصه مسجد نیازمند کار تشکیلاتی و وسیع است، اظهار کرد: در این راستا اهتمام ستاد فهما به ویژه در سال‌های اخیر توسعه بین‌المللی فعالیت‌ها بوده است. هدف ما این است که بتوانیم مسجد تراز اسلامی را معرفی کرده ودر سطح کشورهای اسلامی کارکردهای فراموش شده مسجد را از گذرگاه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری که نهادی در دل مساجد هستند احیا کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد فعالیت‌های اعضای کانون‌ها منجر به شکل گیری شبکه‌ای از نوجوانان و جوانان دغدغه مند و انقلابی شود که با تکیه بر مسجد در راستای پیشرفت و توسعه جامعه اسلامی گام بر می‌دارند.