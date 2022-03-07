  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶

امیرعبداللهیان:

اجازه نمی‌دهیم عامل خارجی منافع ما را تحت تاثیر قرار دهد

اجازه نمی‌دهیم عامل خارجی منافع ما را تحت تاثیر قرار دهد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ضمن ایستادگی در حفظ و رعایت خطوط قرمز، اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را در مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ در نشست هم اندیشی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست آخرین تحولات مرتبط با حوزه سیاست خارجی خصوصاً در زمینه گفتگوهای وین و همچنین تحولات اوکراین را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در خصوص نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه‌ها به تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست هم اندیشی که در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در تشریح تحولات مرتبط با گفتگوهای وین، با تاکید بر استقبال جمهوری اسلامی ایران از نهایی کردن یک توافق خوب و قوی، عزم کشورمان در زمینه رعایت خطوط قرمز تعیین شده و خصوصاً تضمین‌های موثر اقتصادی و حداکثر سازی منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد تصریح قرار داد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: ضمن ایستادگی در حفظ و رعایت خطوط قرمز، اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها، تحت تاثیر قرار دهد.

کد مطلب 5441307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعادتی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      درود بر امیر عبدالهیان وزیر شجاع امور خارجه. این موضع ایشان در خصوص صحبت های یکی از کشورهای خارجی در ارتباط با نشست های وین، بیانگر دو بعد از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. یکی استقلال در سیاست خارجی، دوم منافع ملی محور تمام روابط خارجی.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها