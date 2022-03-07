به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ در نشست هم اندیشی با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست آخرین تحولات مرتبط با حوزه سیاست خارجی خصوصاً در زمینه گفتگوهای وین و همچنین تحولات اوکراین را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در خصوص نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه‌ها به تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست هم اندیشی که در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در تشریح تحولات مرتبط با گفتگوهای وین، با تاکید بر استقبال جمهوری اسلامی ایران از نهایی کردن یک توافق خوب و قوی، عزم کشورمان در زمینه رعایت خطوط قرمز تعیین شده و خصوصاً تضمین‌های موثر اقتصادی و حداکثر سازی منافع جمهوری اسلامی ایران را مورد تصریح قرار داد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: ضمن ایستادگی در حفظ و رعایت خطوط قرمز، اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها، تحت تاثیر قرار دهد.