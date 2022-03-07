واژگونی خودرو در محور پاوه ۶ مصدوم برجا گذاشت

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه سال جاری گزارش واژگونی خودرو ۴۰۵ در جاده پاوه به سمت روانسر بعد از روستای قلعه‌گاه دریافت شد.

وی افزود: گزارش واژگونی خودروی ۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد و تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سه‌راهی باینگان پاوه با آمبولانس پس از دریافت گزارش واژگونی خودرو سریعاً به محل حادثه اعزام شده و اقدامات اولیه درمانی پی گرفته شد.

معتمدی بیان کرد: تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سه‌راهی باینگان با حضور در محل حادثه واژگونی خودرو ۴۰۵ ارزیابی و اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و ۶ مصدوم حادثه توسط نیروهای هلال احمر به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.