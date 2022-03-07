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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۲۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه:

واژگونی خودرو در محور پاوه ۶ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی خودرو در محور پاوه ۶ مصدوم برجا گذاشت

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: واژگونی خودرو در محور پاوه به روانسر ۶ مصدوم برجا گذاشت.

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه سال جاری گزارش واژگونی خودرو ۴۰۵ در جاده پاوه به سمت روانسر بعد از روستای قلعه‌گاه دریافت شد.

وی افزود: گزارش واژگونی خودروی ۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد و تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سه‌راهی باینگان پاوه با آمبولانس پس از دریافت گزارش واژگونی خودرو سریعاً به محل حادثه اعزام شده و اقدامات اولیه درمانی پی گرفته شد.

معتمدی بیان کرد: تیم عملیاتی امداد و نجات جاده‌ای پایگاه سه‌راهی باینگان با حضور در محل حادثه واژگونی خودرو ۴۰۵ ارزیابی و اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و ۶ مصدوم حادثه توسط نیروهای هلال احمر به بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود منتقل شدند.

کد مطلب 5441344

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