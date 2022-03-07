به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور امروز (دوشنبه) در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان گیلان با بیان اینکه امنیت و عزت کنونی کشور ماحصل خون شهدا است، گفت: نشر فرهنگ ایثار و شهادت برای تحقق آرمان‌های انقلاب ضروری است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر توجه بیشتر مسئولان به زندگی جانبازان، بیان کرد: جانبازان سلامتی خود را برای انقلاب به خطر انداختند اما گاهی مورد بی مهری قرار می‌گیرند که تأسف آور است.

وی با اشاره به حضور مردم در همه صحنه‌ها و دفاع از آرمان‌های انقلاب، تصریح کرد: مردم در این سال‌ها از هیچ اقدامی برای دفاع از انقلاب فروگذار نکردند و شایسته است که بیشتر به آنها خدمت رسانی کنیم.

سردار عبدالله پور موفقیت‌های کشور را مدیون بصیرت و ایستادگی مردم دانست و تاکید کرد: مردم ایران با تبعیت از ولایت از تمام سختی‌ها عبور می‌کنند و جوانان کشور انقلاب را به دست امام عصر (عج) می‌رسانند.

وی با بیان اینکه توجه به جهاد تبیین و مبانی انقلاب باید به اولویت متولیان امر تبدیل شود، افزود: اگر جهاد تبیین در کشور انجام نشود و مبانی انقلاب تشکیل نشود استکبار به اهداف خود یعنی تزریق نا امیدی در کشور خواهد رسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه دانشجویان موتور محرک جهاد تبیین در جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: دانشجویان بسیجی به ویژه در سازمان بسیج دانشجویی باید با اقدامات خود در حوزه مطالبه‌گری و روشنگری به انجام فرضیه فوری و قطعی جهاد تبیین کمک کنند.

سردار عبدالله پور هدف از تشکیل انقلاب اسلامی را ریشه کنی فقر از کشور عنوان و بیان کرد: راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی تاریخ جمهوری اسلامی می‌باشد که توسط جوانان بسیج دانشجویی انجام شده است.

در پایان این مراسم از زحمات «محمد مهدی نیازمند» تقدیر و «صادق رمضانی» به عنوان رئیس سازمان بسیج دانشجویی سپاه قدس گیلان معرفی شد.