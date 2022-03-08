۱۵ زندانی جرایم غیرعمد زندان نورآباد ممسنی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکنون، با استفاده از ظرفیت خیرین و کمیته صلح و سازش زندان نوراباد ممسنی، زمینه آزادی تعداد ۱۵ نفر از محکومان بدهکار مالی جرائم غیرعمد که میزان کل بدهکاریشان در مجموع بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بوده است با استفاده از دادخواست اعسار و یا تعدیل اعسار و نیز برگزاری جلسات صلح و سازش در دفتر مددکاری زندان و جلب تخفیف بخشی از طلبکاری شکات و در نهایت پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط خیرین شهرستان، از زندان آزاد و به آغوش خانواده و خانواده بازگشتند.

همچنین با پیگیری رئیس زندان و واحد مددکاری و همکاری با صلح جویان محلی در شهرستان، اولیاء دم و شکات پرونده زندانی که به جرم معاونت در قتل محکوم به ۱۵ سال حبس در زندان است، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کردند که پرونده برای تخفیف مجازات در حال پیگیری است.

با این اقدام ضمن اینکه مشکل زندانیان و خانواده آنان مرتفع شد، با ایجاد صلح و سازش در بین این خانواده ها از سایر آسیب های اجتماعی احتمالی هم کاسته می شود.