حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شفاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (سهشنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد.
بر این اساس، مجلس مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان پیشنهاددهنده این موضوع، گفت: مجلس انقلابی در طول دو سال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد.
وی متذکر شد: مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را تصویب کرد که امروز مذاکره کنندگان در وین بر اساس آن با قدرت در مقابل مستکبران ایستادهاند و از حقوق ملت دفاع میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای تولید سالانه یک میلیون مسکن به تصویب رسید که دولت اجرای آن را شروع کرده است. قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، قانون مالیات بر خانههای لوکس و قانون تسهیل در فضای کسب و کار از جمله قوانین مهمی است که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده است.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: علی رغم اینکه مجلس انقلابی تا شب به بررسی لایحه بودجه میپردازد، اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و سعی میکنند مجلس را به حاشیه ببرند، چرا که نمیخواهند مجلس در رسیدگی به مشکلات مردم موفق باشد. البته مردم واقف هستند که نمایندگان چه در حوزه انتخابیه و چه در صحن، برای رفع مشکلات آنها تلاش میکنند. امروز مخالفان مجلس مسئله حقوق نمایندگان را نیز بهانه کردهاند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند که ما با این مصوبه نشان میدهیم که شفافیت برای ما بسیار مهم است.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور هم در این باره، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد. رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر آن است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.
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