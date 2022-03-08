توضیحات وزارت جهاد درباره انتصاب مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی

وزارت جهاد کشاورزی، از آنجا که در برخی کانال‌های فضای مجازی مطلبی منتشر گردیده که یکی از انتصابات اخیر وزیر جهاد کشاورزی (مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران) تحت فشار و اجبار از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بدین وسیله اعلام می‌دارد که مطلب منتشر شده کذب محض بوده و به هیچ عنوان صحت و سندیت ندارد.

به نظر می‌رسد انتشار چنین مطالبی در روزهای پایانی سال از سوی دشمن و با هدف ایجاد التهاب و جو روانی منفی در جامعه و آشفته‌سازی وضعیت بازار و مایحتاج عمومی مردم صورت می‌پذیرد.

لذا لازم است به اطلاع کلیه منابع خبری، رسانه‌ها و عموم ملت شریف ایران رسانده شود که اولاً تعامل و ارتباط فیمابین دولت و مجلس شورای اسلامی بسیار مطلوب بوده و در راستای اجرای قانون و گره‌گشایی و خدمت به کشور و ملت عزیز ایران در جریان می‌باشد و طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی نیز در همین مسیر با رئیس مجلس و کلیه نمایندگان شریف ملت در مجلس شورای اسلامی در تعامل و ارتباط تنگاتنگ و به دور از هرگونه فشار، تحمیل و مداخله در وظایف هر یک از طرفین می‌باشد.

در خصوص انتصاب دکتر سید سعید راد به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) نیز لازم است به این نکته اشاره شود که نامبرده دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است که کاملا مرتبط با حوزه وظایف این شرکت می‌باشد و در پرونده کاری ایشان سابقه موفق معاونت بازرگانی و توسعه فروشگاه‌های شهروند و قائم‌مقامی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولیت‌های مرتبط دیگر به چشم می‌خورد و انتصاب ایشان کاملاً قانونی و با تایید مراجع ذی‌صلاح و به دور از هرگونه فشار و جهت‌گیری سیاسی صورت گرفته است.