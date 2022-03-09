اجرای عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی خواست مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام عباسعلی اختری نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری طی نطقی در نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان «دوره پنجم» با اشاره به اینکه توجه به خواسته‌های بحق مردم باعث همراهی آنها با نظام جمهوری اسلامی می‌شود گفت: یک خواسته مهم مردم اجرای عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اجرای عدالت آرمانی است که تمام پیامبران برای اقامه آن آمدند و هدف نهایی انقلاب جهانی حضرت صاحب الزمان (عج) است افزود: جامعه‌ای که عدالت مداری را رعایت نکند نمی‌تواند خود را پیرو اسلام و طرفدار حضرت مهدی (عج) بداند.

حجت الاسلام اختری با اشاره به این نکته که شاهدیم دولت سیزدهم به دنبال ایجاد تحول در کشور است اما در این زمینه باید به این مساله توجه شود که مقدمه ایجاد تحول در کشور این است که در سه حوزه سازمان برنامه و بودجه، نظام اداری و استخدامی و نظام آموزش و پرورش تحول ایجاد شود که البته تحول در حوزه نظام آموزش و پرورش از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری افزود مردم شرافتمند و غیور ایران سختی‌ها را به خاطر اسلام و انقلاب تحمل می‌کنند اما وجود تبعیض برای آنها پذیرفته نیست و در مقابل زیاده خواهی ها می‌ایستند.