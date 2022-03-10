به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، وجود حفره یک نشانه کاملاً واضح از پوسیدگی دندان است، اما پوسیدگی دندان باید قبل از پیدایش چنین نشانه ایی شناسایی شود تا درمان مؤثر آن با هزینه کمتر ممکن شود. محققان یک دستگاه نوری جدید طراحی کرده‌اند تا شناسایی نواحی در معرض خطر در دندان‌های مختلف را با شناسایی نقاط داغ و دارای محیط اسیدی شدید تسهیل کند.

زمانی که شکر یا نشاسته زیادی مصرف می‌کنیم و از پاک کردن دندان با مسواک زدن مناسب غفلت می‌کنیم، پلاک‌هایی بر روی دندان‌ها تشکیل می‌شود. با باقی ماندن شکر و نشاسته در محل، باکتری‌ها شروع به تغذیه از آنها می‌کنند و پلاک‌ها گسترش می‌یابند.

در نهایت یک پوشش شفاف و چسبناک بر روی دندان تثبیت شده و به مرور زمان سفت می‌شود. همانطور که به خوردن ادامه می‌دهیم، اسیدهای موجود در پلاک شروع به خوردن مینای دندان می‌کنند و فرسایش دندان منجر به پوسیدگی می‌شود.

دانشمندان دانشگاه واشنگتن به دنبال به دست آوردن تصویر واضح‌تری از مراحل اولیه این فرآیند و ارائه فرصت‌هایی برای مداخله بودند و در این راه از حسگرهایی جدید و پیشرفته کمک گرفتند.

مانوجا شارما، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: پلاک دندان دارای باکتری‌های زیادی است که در اثر تعامل با قند موجود در غذا، اسید تولید می‌کنند. این اسید همان چیزی است که باعث خوردگی سطح دندان و در نهایت ایجاد حفره‌ها می‌شود. بنابراین، اگر بتوانیم اطلاعاتی در مورد فعالیت اسیدی در دندان به دست آوریم، می‌توانیم ایده‌ای از نحوه رشد باکتری‌ها در پلاک دندان به دست آوریم.

راه حل این تیم مبتنی بر افزودن یک رنگ شیمیایی تأیید شده بر روی سطح دندان هاست. در ادامه نور ال ای دی از طریق یک کاوشگر نوری ساخته شده اعمال می‌شود که با این رنگ تعامل می‌کند و واکنش‌های فلورسنت ایجاد می‌کند که به یک پردازشگر مرکزی مجهز به حسگر منتقل می‌شود.

این سیستم که O-pH نام دارد، در نهایت قادر به اندازه گیری عددی سطوح pH یا اسیدیته پلاک دندان‌ها خواهد بود.

آزمایش این سیستم بر روی ۳۰ بیمار ۱۰ تا ۱۸ ساله موفق بوده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک برای استفاده عمومی آماده شود.