هوای ۳ شهرستان کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارد

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های پایش کیفی هوا در استان کرمانشاه با توجه به شاخص لحظه‌ای هوای شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و کنگاور ناسالم است.

وی افزود: شاخص لحظه‌ای تا ساعت هفت صبح امروز در ایستگاه قصرشیرین عدد ۱۴۵، سرپل ذهاب ۱۱۱ و کنگاور ۱۵۸ بوده که بیانگر وضعیت ناسالم و هشدار است.

سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص کیفی هوا بر اساس اطلاعات گزارش شده از ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در استان کرمانشاه برای ایستگاه کرمانشاه شهرداری مرکزی ۸۲، زیبا پارک کرمانشاه ۸۱، فرمانداری پاوه ۷۷ و اسلام آباد غرب ۷۹ بوده که همگی در شرایط استاندارد قرار دارد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: هوای ناسالم در شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و کنگاور برای افراد حساس مانند کودکان سالمندان و مادران باردار و بیماران ریوی و قلبی خطرناک بوده و توصیه می‌شود این افراد در این شهرستان‌ها از انجام فعالیت‌های سنگین و طولانی در هوای آزاد خودداری کنند.