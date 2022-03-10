به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در خصوص گسترش تحریمها علیه روسیه و کاهش وابستگی به حاملهای انرژی این کشور گفتگو میکنند.
بر این اساس، نشست مذکور قرار است در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود.
سران اتحادیه اروپا همچنین در این نشست مشکلات بروکسل در خصوص تحریم انرژی روسیه را مورد تبادل نظر قرار خواهند داد.
این در حالیست که پس از اعمال تحریم حاملهای انرژیِ روسیه از سوی آمریکا با دستور ترامپ، اتحادیه اروپا اعلام کرد که به دلیل وتبستگی به نفت و گاز روسیه قادر به انجام آن نیست.
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