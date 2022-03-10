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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۱۸

مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه خبر داد؛

جمع آوری بیش از ۳۸ تن گوشت غیرمجاز در کرمانشاه

جمع آوری بیش از ۳۸ تن گوشت غیرمجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه از جمع آوری بیش از ۳۸ تن گوشت غیرمجاز در استان کرمانشاه خبر داد.

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۸ هزار کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی و غیر مجاز در کرمانشاه جمع آوری شده است.

وی افزود: در همین مدت ۹۲ پرونده در خصوص کشتار غیر مجاز در معابر تشکیل و از این تعداد ۲۳ پرونده منجر به پلمب و برخورد قضائی در کرمانشاه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: کشتار غیر مجاز تهدیدی برای سلامت جامعه است و در کشتارهای غیر مجاز هیچ‌گونه نظارتی بر سلامت دام نیست و بیشتر این دام‌ها آلوده به و عوامل بیماری زا و انگل هستند و می‌توانند انتقال دهنده بیماری باشند.

حیدری بیان کرد: برای جلوگیری از ذبح غیر مجاز دام‌ها در معابر کرمانشاه اکیپ‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و به صورت جدی‌تر با این معضل برخورد خواهد شد.

وی گفت: در کشتارگاه‌ها ذبح دام با حضور ناظر فنی دامپزشکی و ناظر شرعی انجام می‌شود و دام‌ها قبل حین و بعد از ذبح از لحاظ بیماری‌ها بررسی می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه یازده کشتارگاه دام در استان کرمانشاه فعالیت دارند که از این تعداد سه کشتارگاه صنعتی و هشت کشتارگاه سنتی هستند، افزود: شهروندان می‌توانند موارد تخلف را با شماره ۱۵۱۲ در میان بگذارند.

کد مطلب 5443694

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