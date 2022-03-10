نیروی هوایی به دنبال حرکت به سمت نوآوری و پیشرفت روز افزون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در شورای عالی فرماندهان این نیرو که با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نهاجا برگزار شد، ضمن تبریک ایام شعبانیه با اشاره به رشد و پیشرفت نیروی هوایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما در نیروی هوایی به دنبال حرکت به سمت نوآوری و پیشرفت روز افزون هستیم، که بی شک با وجود جوانانی متخصص و متعهد این اهداف دست یافتنی است.

امیر واحدی افزود: امروز وظیفه حفاظت و صیانت از میهن عزیزمان ایران است. بی‌شک این هدف والا و الهی نیاز به پشتکار و کار جهادی دارد. آنچه ما پیش روی خود داریم و تنها به آن فکر می‌کنیم، پیشرفت و ترقی کشور عزیزمان ایران به‌خصوص در صنعت هوایی است. در این راه جوانانی متعهد و متخصص در نیروی هوایی الهی با گام‌هایی استوار آماده خلق حماسه‌ای دیگر هستند.

وی تصریح کرد: پیشرفت‌های نیروی هوایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه متوقف نشده است، بلکه کارکنان این نیرو با عزمی مضاعف و با روحیه‌ای انقلابی و جهادی تا به امروز دستاوردهای بسیاری را برای کشور به دست آورده‌اند. از این رو با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت به سمت جهاد تبیین و با توجه به اهتمام ویژه نسبت به این موضوع، وظیفه ما تبیین دستاوردها و عملکرد این نیرو در تمامی حوزه هاست. همانگونه که نیروی هوایی یکی از اولین‌ها در تمامی حوزه بوده، در این حوزه نیز باید نقش خود را به خوبی ادا کند و جهاد تبیین را یکی از اولویت‌های خود بداند.

امیر واحدی خاطر نشان کرد: ما در نیروی هوایی بر این باور هستیم، که شروع کار این نیرو از ۱۹ بهمن ماه همزمان با بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی و تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) است و کارکنان این نیرو با عزمی راسخ و روحیه‌ای بالا نسبت به سال‌های گذشته به کار خود ادامه خواهند داد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به‌خصوص شهیدان سانحه هوایی تبریز اظهار کرد: شهدا طلایه داران انقلاب اسلامی هستند که با غیرتی مثال زدنی در برابر متجاوزین و استکبار جهانی ایستادند تا آزاده باشند. بی‌شک امنیت و آرامش امروزمان را مدیون چنین انسان‌های پاک سرشت هستیم.

حجت الاسلام سید احمد قاضی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی نیز ضمن تبریک ایام شعبانیه و تسلیت شهادت دو تن از خلبانان نیروی هوایی الهی در سانحه هوایی تبریز اظهار کرد: ما در نیرویی مشغول به خدمت هستیم، که صداقت و راستی مبنا و شاخصه اصلی این نیرو است. نیرویی که ملقب به نیروی هوایی الهی و وظیفه ما امانت داری، حفظ و ارتقاء ارزش‌های این نیرو است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین گفت: امروز ما در نیروی هوایی الهی باید همچون گذشته پیشگام و جز اولین‌ها در حوزه جهاد تبیین باشیم چرا که مخاطب اصلی این پیام کارکنان نیروی هوایی است. همانگونه که در قرآن کریم به آن اشاره شده ما باید کارها و عملکردهای شایسته و شایان ذکر را تبیین کنیم و این عملکردها و دستاوردها را برای عموم به نمایش بگذاریم.