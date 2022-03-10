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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۵۲

درباره تحولات اوکراین؛

سران آلمان و فرانسه با پوتین گفتگو کردند

سران آلمان و فرانسه با پوتین گفتگو کردند

رسانه ها از رایزنی تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و روسیه و نیز صدراعظم آلمان درباره تحولات اوکراین خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین، امانوئل ماکرون و اولاف شولتز (رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و صدراعظم آلمان) تلفنی درباره آخرین تحولات اوکراین گفتگو کردند.

کرملین با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: رئیس‌جمهور روسیه با شولتز و ماکرون درباره جدیدترین تحولات اوکراین تلفنی گفتگو کرده است.

به گزارش رویترز، صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهور فرانسه در این رایزنی تلفنی، خواستار آتش‌بس فوری در اوکراین شده و گفتند که درگیری‌ ها باید از طریق مذاکره حل و فصل شوند.

رویترز در ادامه اضافه کرد: شولتز و ماکرون (صدراعظم آلمان و رییس جمهور فرانسه) تاکید کردند که هر راه حلی برای بحران اوکراین باید از طریق مذاکره و گفتگو انجام شود.

کد مطلب 5443842

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
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      اروپایی ترسو

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