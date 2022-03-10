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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۲۸

خط و نشان دادستان بجنورد؛

بانک‌های خصوصی خراسان شمالی موظف به اجرای مصوبات دولت هستند

بانک‌های خصوصی خراسان شمالی موظف به اجرای مصوبات دولت هستند

بجنورد- دادستان بجنورد با اشاره به کم‌کاری برخی بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات، گفت: اگر بانک‌ها طبق مصوبات عمل نکنند، متناسب با قانون مجازات اسلامی با آن ها برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی ظهر پنج شنبه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی اظهار کرد: بانک‌ها یکی از مشکلات اصلی سرمایه گذاران و کارآفرینان در خراسان شمالی هستند.

دادستان بجنورد ادامه داد: برخی بانک‌های خصوصی در استان تابع مقررات نیستند لذا تخلفات آن‌ها حرکت و تمایل سرمایه گذاران به حضور در استان را کاهش داده است.

وی افزود: بانک‌های خصوصی در گذشته اعلام می‌کردند که تابع قوانین بانک‌های دولتی نیستند اما طبق تصمیمات جدید نهادهای ذی ربط، بانک‌های خصوصی مانند بانک‌های دولتی مکلف به تبعیت از احکام قضائی و مصوبات هستند.

دادستان بجنورد تصریح کرد: در صورتی که بانک‌های خصوصی خلاف مصوبات عمل کنند طبق قانون مجازات اسلامی، توسط مدعی العموم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

ایلالی در انتها گفت: صراحتاً اعلام می‌کنیم بانک‌های خصوصی موظف به اجرای مصوبات دولت هستد.

کد مطلب 5443848

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