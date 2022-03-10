به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی ظهر پنج شنبه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی اظهار کرد: بانکها یکی از مشکلات اصلی سرمایه گذاران و کارآفرینان در خراسان شمالی هستند.
دادستان بجنورد ادامه داد: برخی بانکهای خصوصی در استان تابع مقررات نیستند لذا تخلفات آنها حرکت و تمایل سرمایه گذاران به حضور در استان را کاهش داده است.
وی افزود: بانکهای خصوصی در گذشته اعلام میکردند که تابع قوانین بانکهای دولتی نیستند اما طبق تصمیمات جدید نهادهای ذی ربط، بانکهای خصوصی مانند بانکهای دولتی مکلف به تبعیت از احکام قضائی و مصوبات هستند.
دادستان بجنورد تصریح کرد: در صورتی که بانکهای خصوصی خلاف مصوبات عمل کنند طبق قانون مجازات اسلامی، توسط مدعی العموم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ایلالی در انتها گفت: صراحتاً اعلام میکنیم بانکهای خصوصی موظف به اجرای مصوبات دولت هستد.
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