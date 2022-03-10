۱۴ کمیسیون پزشکی برای مدعیان شیمیایی در سردشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فعال ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت سالروز گرامیداشت ٢٢ اسفند با اشاره نقش ایثارگران و رزمندگان اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۵۴۰ جانباز شیمیایی در سردشت شناسایی شده و با برگزاری این کمیسیونهای پزشکی ۲۰ مدعی مصدومیت شیمیایی سردشت نیز با تأیید و تکمیل پرونده به این تعداد طی سال جاری اضافه شد.
وی با بیان اینکه سردشت نخستین شهر شیمیایی شده در دنیا است، افزود: هنوز با گذشت بیش از ۳۴ سال از بمباران شیمیایی سردشت مدعیان مصدومیت شیمیایی زیادی در این شهرستان است که با برگزاری کمیسیونهای پزشکی تلاش برای شناسایی جانبازان شیمیایی همچنان ادامه دارد.
فعال با بیان اینکه کمیسیونهای پزشکی هر دو ماه تشکیل میشود، افزود: تنها کلینیک مصدومان شیمیایی در سردشت فعالتر از فعالتر از سالهای گذشته در بخشهای مختلف از جمله اعصاب و روان، عفونی، چشم، داخلی، عمومی، تزریقات، نوار قلب و اکو، پوست و غیره به مردم این شهر خدمات ارائه میدهد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی یکی از ۵ استان درگیر با دفاع مقدس بوده و حتی بعد از جنگ هم این روند ادامه داشته و باب شهادت همچنان در این منطقه باز است و با لطف خدای متعال و تلاش رزمندگان یکی از استانهای امن کشور محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه شهرهای پیرانشهر و سردشت و مناطق جنوبی استان جزو مناطق مهم درگیر با جنگ بوده و هستند و نیازمند توجه بیشتر هستند، افزود: در حال حاضر به بیش از ١٢ هزار خانواده شهید و ١٣٠ ٢٣٩ نفر خانواده ایثارگر ارائه خدمت میشود.
فعال بیان کرد: آمار دانش آموزان در قالب طرح شاهد ١۶٩٣ نفر که بیش از ۵٠ درصد در ۵١ مدرسه شاهد تحصیل میکنند و دانش آموزان ٢۵ تا ۴۵ درصد که بیش از ٣٠٠٠ نفر میباشند ارائه خدمت میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی تصریح کرد: ٢۴٣٩ دانشجو نیز تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی هستند و در قالب طرح شاهد شامل همه خانوادههای جامعه هدف میباشد.
وی یادآور شد: سال گذشته تفاهم نامه واگذاری زمین در حوزه ایثارگران در استان برای ١۵٠٠ نفر امضا شد که خوشبختانه تاکنون بیش از ١٧٠٠ نفر در دستور کار قرار گرفته و تعداد زیادی واگذار شده و بقیه هم در مرحله واگذاری است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانغربی گفت: ۸۴ هزار و ۱۷۲ نفر از ایثارگران در این استان تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند.
وی با اشاره کلینیکها، پارکلنیکها و بیمارستانهای استان طرف قرارداد با این بیمهها و ارائه خدمات پزشکی به ایثارگران هستند.
فعال ادامه داد: امسال تعداد ۹۰۰ نفر در آزمون استخدامی ثبت نام و از این تعداد ۸۲۰ نفر در این آزمون شرکت کردند ۴۷۰ از این افراد از آزمون قبول شدند که ۲۰۰ نفر آنها برای استخدام در آموزش و پرورش پذیرفته شدهاند.
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