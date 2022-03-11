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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۰

معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان:

۴۰ واحد اقامتی غیرمجاز در جزیره هرمز شناسایی شد

۴۰ واحد اقامتی غیرمجاز در جزیره هرمز شناسایی شد

بندرعباس - معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از شناسایی و ساماندهی ۴۰ واحد اقامتی غیرمجاز در جزیره هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فائقه اتابک بیان داشت: ۴۰ واحد غیرمجاز در جزیره هرمز شناسایی شد که از این تعداد ۲۲ واحد با همکاری دادستان بندرعباس و اداره اماکن نیروی انتظامی و انجمن واحدهای اقامتی استان در قالب خانه مسافر تشکیل پرونده داده و ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ واحد غیرمجاز دیگر نیز ساماندهی می‌شوند، بیان کرد: پیش از این در جزیره هرمز ۱۴ واحد اقامتی دارای مجوز فعالیت می‌کردند.

اتابک خاطرنشان کرد: اماکن اقامتی غیرمجازی که تحت هر عنوانی در استان فعالیت و در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و جذب مسافر می‌کنند با همکاری پلیس فتا و اداره اماکن نیروی انتظامی از فعالیت غیرقانونی آن‌ها جلوگیری و پلمب خواهند شد.

کد مطلب 5444241

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