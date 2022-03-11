حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت سامانه ناپایدار بارشی که از دیروز در سطح استان اصفهان فعال شده است تا پنج روز آینده ادامه خواهد داشت و تا روز سه‌شنبه ۲۴ اسفندماه بارش پراکنده باران و برف به ویژه در غرب و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان، افزود: بیشترین میانگین بارشی به ترتیب از فریدونشهر با ۳۴.۷ میلیمتر، خوانسار ۱۹.۳ میلیمتر، چادگان ۱۵.۴ میلیمتر، بوئین و میاندشت با ۱۳.۲ میلیمتر، داران ۱۲.۶ میلیمتر، گلپایگان ۶.۲، نجف آباد ۳.۲ میلیمتر و اصفهان ۱.۲ میلیمتر بوده ضمن اینکه بارش‌های حدود یک میلیمتر و کمتر از آن در سایر مناطق استان گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک محلی در نواحی شرق، شمال شرق و تا حدودی مرکز استان تا اواسط هفته پیش رو ادامه خواهد داشت که با کاهش کیفیت هوا و کم شدن دید افقی همراه است.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش دارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

او اضافه کرد: زواره با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای سه درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.