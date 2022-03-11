زنجیر پای اقتصاد را باز کنیم/ افزایش اختیارات اقتصادی استان ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی بعدازظهر جمعه در جلسه شورای اداری چالوس با اظهار اینکه اختیارات لازم برای رفع مسائل باید به مناطق سپرده شود، افزود: البته نظارت، شفافیت و پاسخگویی باید وجود داشته باشد.

وی با تاکید اینکه اگر زنجیرها برپای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود، باید مسائل و مشکلات زودتر حل می‌شد، گفت: اگر این زنجیرها نبود دردهای مزمن چندساله ایجاد نمی‌شد.

وزیر اقتصاد و دارایی به مسائل و مشکلات حوزه مالیاتی و بانکی اشاره کرد و گفت: هفته آینده در وزارت اقتصاد و دارایی طی بخشنامه‌ای تعدادی از اختیاراتی را که تا امروز مدیران کل استان‌ها نداشتند و باید به تهران برای رفع آن مراجعه می‌کردند، به استان‌ها واگذار می‌کنیم.

خاندوزی گفت: این اختیارات در حوزه‌های مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی به استان‌ها واگذار می‌کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستیم سقف اختیارات بانک‌های استان را افزایش دهند، گفت: لزومی ندارد برای پرونده‌هایی مکرر به تهران و مرکز مراجعه شود.

علی قاسمی فرماندار شهرستان چالوس نیز با اشاره به مطالبات و مشکلات شهرستان، ضرورت احداث و تکمیل زیرساخت‌های شهرهای چالوس، هچیرود و مرزن آباد، تکمیل مسکن مهر، پروژه آبرسانی به شهرها و روستاهای هدف، تکمیل مصلی، شهرک صنعتی مرزن آباد، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی را از جمله مشکلات و درخواست‌ها بیان کرد.

در این مراسم از خانواده شهید رضا قربانی میانرودی تجلیل به عمل آمد.