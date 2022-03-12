کمیته جهاد آبرسانی در استان همدان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد ضروری، سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان در دیدار با فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان که به همراه جمعی از معاونین، مدیران و ایثارگران شرکت آب منطقه‌ای همدان که به میلا امام حسین (ع) و روز پاسدار انجام شد، عنوان کرد: تأمین آب، در دو بخش کوتاه مدت برای تابستان و بخش بلند مدت برنامه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در تابستان با چالش‌های جدی ای در زمینه آب روبرو هستیم، اظهار کرد: در ایام غیرپیک و فصول غیر زراعی نزدیک به یک هزار و ۵۵۰ لیتر در ثانیه مصرف آب در شهر همدان داریم که این رقم در تابستان به یک هزار و ۸۵۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

ضروری ادامه داد: متأسفانه امسال دومین سالی است که با پدیده خشکسالی در استان روبرو می‌شویم به همین دلیل پیش بینی می‌شود که تابستانی بسیار سخت و پرچالشی پیش رو داشته باشیم.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه همین کاهش چشمگیر بارش‌ها باعث شد تا نزدیک به ۸۰۰ تا یک هزار لیتر در ثانیه منابع آب سطحی مان را از دست دهیم، گفت: به همین دلیل مشکلاتی اساسی در شبکه به وجود خواهد آمد و قطعی‌ها در شبکه نیز محتمل می‌باشد.

ضروری ادامه داد: با توجه به این مشکلات موجود، حساسیت‌های ایجاد شده و دامن زدن رسانه‌های معاند در این عرصه به طور جد وارد کار شدیم و پیگیر مسائل تا حصول نتیجه هستیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش‌های بسیاری از مسئولین و همکاران در بخش‌های مختلف استان همدان این پیگیری‌ها در حال به نتیجه رسیدن است، اظهار کرد: برای آبرسانی همدان قول بر تخصیص منابع مالی مناسبی از محل‌های مختلف داده شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان خاطرنشان کرد: در بحث برنامه‌های کوتاه مدت نیز در جلسه کمیته جهاد آبرسانی و به صورت موردی در مناطقی که امکان حفر چاه وجود دارد یا امکان اجاره چاه کشاورزی وجود دارد، اقدامات لازم به انجام می‌رسد.

ضروری با بیان اینکه در این زمینه توافق‌های مناسبی صورت گرفته است، تصریح کرد: در راه پیش روی طرح‌ها و پروژه‌ها در زمینه تأمین آب، همکاری مجموعه سپاه را نیاز داریم.

وی به بازسازی قرارگاه راهیان نور در خرمشهر و اقدامات شرکت آب منطقه‌ای همدان در این زمینه نیز اشاره کرد.

در ادامه، جانشین سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان نیز به تشکیل سپاه و بسیج از بین مردم اشاره و به تشریح اقدامات صورت گرفته توسط این نیروها در عرصه‌های پرداخت.

سردار ولی بهاریان، این اقدامات را یکی از افتخارات سپاه و بسیج دانست و گفت: باید شبانه روز در جهت رفع مشکلات مردم عزیز ایران قدم برداشت.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز قول می‌دهیم تا جایی که در توان داریم، وارد کار شویم و تکلیفی که به ما واگذار شده را به خوبی به انجام برسانیم.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار، چهار اصله نهال در فضای سبز سپاه انصارالحسین همدان غرس شد.