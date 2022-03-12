آلوده شدن ۱۴۵ هزار تن ذرت دپو شده در بندر امام تکذیب شد

به کزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود حسین‌زاده درباره ادعای مطرح شده مبنی بر آلوده شدن ۱۴۵ هزار تن ذرت وارداتی در انبارهای بندر امام خمینی (ره) گفت: وقتی یک کالا وارد بنادر کشور می‌شود، بعد از تخلیه از کشتی و قبل از صدور اظهارنامه برای ارائه به گمرک جهت صدور دستور ترخیص، سازمان‌های مختلف از قبیل سازمان استاندارد (و نیز در این مورد سازمان دامپزشکی) از کالا نمونه‌گیری می‌کنند و در صورت تأیید، دستور ترخیص آن را صادر می‌کنند و در صورتی هم که کالا مورد تأیید نباشد، برای آن حکم توقیف یا عدم خروج صادر می‌کنند.

وی با رد ادعاهای مطرح شده در این رابطه، افزود: در مورد ذرت‌های مورد اشاره نیز همین روال طی شده است؛ حدود ۱۴۵ هزار تن ذرت بوده است که ۲۰ هزار تن آن مربوط به سال ۹۲ بوده، ۱۲۱ هزار تن مربوط به سال ۹۵ و حدود ۴۰۰۰ تن هم مربوط به سال ۹۷ بوده است. اداره استاندارد تشخیص می‌دهد که سم آفلاتوکسین این کالا بالاتر از حد مجاز است و خوشبختانه با جدیتی که از طرف سازمان بنادر صورت گرفت و به رغم فشارهای زیاد، این کالا از بندر خارج نشد و ما درِ انبارهایمان را هم پلمب کردیم که کالا به هیچ وجه وارد چرخه مصرف کشور نشود. این در حالی بود که سازمان دامپزشکی به ما می‌گفت که کالا از نظر ما مشکلی ندارد.

رئیس اداره کالاهای اساسی بنادر استان خوزستان با بیان اینکه بروز سم آفلاتوکسین در کالاهای خوراکی ارتباطی به ماندن در انبار ندارد، گفت: آفلاتوکسین از خود مبدا ایجاد می‌شود و حتی ممکن است در خود مزرعه بوده باشد.

حسین‌زاده با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام (ره) تخلیه شده است و عدد ۱۴۵ هزار تن شاید اصلاً در اعشارِ این میزان کالای وارداتی هم نگنجد، عنوان کرد: با این حال جلوی ترخیص این کالا و ورود آن به کشور گرفته شد. طبق قوانین گمرکی و بندری، چنانچه صاحب یک بار ۳ ماه بعد از تخلیه آن، مبادرت به خروج آن نکند، به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود. در مورد این کالا نیز همان موقع، یعنی در سال ۹۲، ۹۵ و ۹۷ بلافاصله که ۳ ماهِ آن سپری شد و صاحب کالا آنها را خارج نکرد، ما آن را به عنوان کالای متروکه به گمرک و سازمان اموال تملیکی اعلام کردیم.

وی با اشاره به اینکه ذرت‌های آلوده‌ی مورد اشاره از آن زمان در ید تملیک سازمان اموال تملیکی بوده است و باید آنها را تعیین تکلیف می‌کرد که متأسفانه این اقدام صورت نگرفته بود، ادامه داد: در نهایت موضوع منجر به این شد که خود سازمان اموال تملیکی این کالاها را به شرط صادرات و نه به شرط مصرف در داخل کشور، به مزایده گذاشت که یک شخص آنها را خریداری کرد و طی سه مرحله که آخرینِ آن حدود ۳ ماه پیش بود، نزدیک به ۱۲۰ هزار تن آن تعیین تکلیف و با ۳ فروند کشتی صادر شد.

رئیس اداره کالاهای اساسی بنادر استان خوزستان با بیان اینکه تا چند ماه پیش حدود ۱۱ انبار بندر امام (ره) در اشغال این بار آلوده بوده است، تاکید کرد: در حال حاضر تنها یک انبار این بندر در اشغال این کالاست که حجمی حدود ۲۷ هزار تن است که الان در حال کیسه‌گیری آن هستند و احتمالاً تا قبل از عید و نهایتاً فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از بندر امام خمینی (ره) و از کشور خارج و پرونده این موضوع به طور کامل بسته می‌شود.

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه موضوع ذرت‌های آلوده هیچ ارتباطی با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان بنادر و دریانوردی نداشته و ندارد، افزود: کالا را اداره استاندارد توقیف کرده و سه ماه بعد از ماندن در انبار مطابق قانون، به عنوان کالای متروکه تحویل گمرک و سازمان اموال تملیکی شده است و این سازمان باید آن را تعیین تکلیف می‌کرد که فرآیند آن حدود ۸ سال به طول انجامید. کما اینکه تا الان هم که کالا تعیین تکلیف شده است، با پیگیری خودِ سازمان بنادر این کار انجام شده است.

این مقام مسئول درباره وضعیت رعایت استانداردها در انبارهای بندر امام خمینی (ره) نیز تاکید کرد: ما در بندر امام (ره) در مجموع ۴۲ سایت داریم که مشتمل بر ۱۲۸ انبار هستند که در هر یک از این سایت‌ها یک نماینده از سازمان دامپزشکی و یک نماینده از سازمان غذا و دارو مستقر هستند و هم بر سلامت کالا و هم بر سلامت انبارها نظارت می‌کنند. انبارهای بندر امام (ره) به لحاظ رعایت استانداردها با توجه به وسعت و کیفیت تخلیه کالا، شاید در سطح کشور بی‌نظیر باشند. همه این انبارها تائیدیه سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو را دارند و چنانچه حتی یکی از انبارها مورد تائید این دو سازمان نباشد، اساساً در آن کالا تخلیه نمی‌شود. روال هم به این ترتیب است که کشتی در زمان پهلوگیری، سازمان قرنطینه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت می‌بایست تائیدیه تخلیه کالا از کشتی را صادر کنند و تا این تائیدیه‌ها نباشند، کشتی اصلاً تخلیه نمی‌شود.

در همین حال و به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، عبدالمجید اجتهاد مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز در بازدید از روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام (ره) گفت: تاکنون از مجموع ۱۴۵ هزار تن ذرت غیر استاندارد دپو شده در انبار بندر امام (ره) ۱۲۰ هزار تن آن به خارج کشور صادر شده است. با تلاش خریدار این محموله، فرآیند بارگیری مابقی ذرت‌ها نیز در حال انجام است تا پیش از عید نوروز، این محموله از کشور خارج شود. در صورت خروج کامل این محموله از کشور، بخش زیادی از ظرفیت انبار بندر امام خمینی (ره) برای نگهداری کالاهای اساسی جدید اختصاص پیدا خواهد کرد.