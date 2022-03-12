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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۱۲

در روزهای آینده به انجام می‌رسد؛

دستور «جو بایدن» برای اعطای کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری به اوکراین

دستور «جو بایدن» برای اعطای کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری به اوکراین

رسانه ها از صدور دستور کمک نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری به اوکراین از سوی «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا در روزهای آتی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا در صدد است تا در روزهای آینده به وزارت خارجه این کشور در خصوص کمک فوری نظامی به اوکراین دستور دهد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این کمک فوری نظامی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار بوده و شامل تسلیحات، خدمات نظامی و آموزش برای اوکراین می شود.

این در حالیست که رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر در توئیتی اعلام کرده بود که مشتاقانه منتظر امضای لایحه هزینه ای است که شامل کمک ۱۳.۶ میلیارد دلاری به اوکراین است.

کنگره آمریکا هم هفته گذشته یک لایحه دو حزبی را تصویب کرد که شامل ۱۳.۶ میلیارد دلار کمک بیشتر برای مردم اوکراین بود و لذا بایدن می گوید که مشتاقانه منتظر امضای آن لایحه است.

سناتورها با ۶۸ رأی موافق در مقابل ۳۱ رأی منفی این لایحه را تصویب کردند که شامل ۱.۵ تریلیون دلار بودجه دولت از جمله ۱۳.۶ میلیارد دلار کمک مرتبط به اوکراین می‌شود.

کد مطلب 5445433

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