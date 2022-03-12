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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۱۹

طی ساعات آینده انجام می شود؛

آمادگی فرانسه برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه

آمادگی فرانسه برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه

شبکه فرانسوی BFMT گزارش داد که پاریس در حال آماده شدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در ساعات آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه فرانسوی BFMT گزارش داد که پاریس در حال آماده شدن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در ساعات آینده است.

این شبکه اعلام کرد: کاخ الیزه پیشتر طی گفت‌وگوی تلفنی میان امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، تصریح کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تمایل خود را برای پایان دادن به جنگ نشان نداده است.

این شبکه به نقل از دفتر رئیس جمهور فرانسه افزود: بنابراین، در ساعات آینده تحریم‌های جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد.

ریاست جمهوری روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رهبران فرانسه و آلمان طی یک تماس تلفنی سه جانبه که روز شنبه انجام شد، مسائل مربوط به وضعیت انسانی در مناطق عملیات نظامی روسیه را مطرح کردند.

این در حالی است که وبگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد اوکراینی نوشت که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توصیه کرده است که پیشنهاد مسکو برای توقف درگیری‌ها را بپذیرد. همچنین اعلام شده است که این گفتگوی تلفنی به ابتکار طرف اسرائیلی در روز سه شنبه انجام شده است. به گفته یک منبع رسانه‌ای، زلنسکی و مشاورانش از پیشنهاد بنت استقبال نکرده‌اند.

کد مطلب 5445471
محمدرضا مرادی

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