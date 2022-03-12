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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۳۵

رئیس جمهور منطقه دونتسک؛

هزاران جنگجو آماده پیوستن به دونتسک برای مبارزه با اوکراین هستند

هزاران جنگجو آماده پیوستن به دونتسک برای مبارزه با اوکراین هستند

رئیس جمهور منطقه دونتسک اوکراین در اظهاراتی تاکید کرد که هزاران جنگجو برای مبارزه با اوکراین به ما می‌پیوندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس پوشیلین، رئیس جمهور جمهوری خلق دونتسک در شرق اوکراین اعلام کرد، انتظار دارد هزاران جنگجو برای نبرد با نیروهای اوکراینی به این منطقه بیایند.

این اظهارات پوشیلین که از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد بعد از آن مطرح می‌شود که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز جمعه، اعلام کرد که بیش از ۱۶ هزار جنگجو در خاورمیانه درخواست کرده‌اند که به ارتش روسیه در جنگ با اوکراین بپیوندند.

حدود ۲ هفته پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پی درخواست رسمی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک برای حمایت روسیه در مقابله با ارتش اوکراین، از آغاز حمله به اوکراین خبر داد. پوتین تاکید کرد که روسیه برنامه‌ای برای اشغال اراضی اوکراین ندارد و توضیح داد که هدف روسیه محافظت از افرادی است که طی ۸ سال مورد سو استفاده و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 5445451
محمدرضا مرادی

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      0 0
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      بنظرشما بهترنیست محلی که دران زندگی میکنیدراباصلح یاحداقل حفاظت کنترل کنیدولی نمیشود چون جهان خواری مثل امریکا باشما درجنگ رسمی نیابتی واقتصادی تمام عیاراست
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      0 0
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      یکسری خارجی اون اورده یکسری هم این میاره عملا شده جنگ جهانی ظاهرش اینه که که کشورهای دیگر مستنقیما درگیر نشده اند!!!
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      0 0
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      پیشنهاد خبیثانه حمله بیولوژیک و بمب های فسفر سفید رو اسرائیل کودک کش غاصب بی سرزمین به اوکراین داده. اسرائیل بوسیله مزدورش اوکراین کل مسیحیان اروپا را می خواهد نسل کشی کند وزلنسکی رئیس جمهور یهودی اوکراین می خواهد انتقام پدربزرگ ومادربزرگش را که به قول خودش در هولوکاست کشته شدند از اروپائیان بگیر
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد خبیثانه حمله بیولوژیک و بمب های فسفر سفید رو اسرائیل کودک کش غاصب بی سرزمین به اوکراین داده. اسرائیل بوسیله مزدورش اوکراین کل مسیحیان اروپا را می خواهد نسل کشی کند وزلنسکی رئیس جمهور یهودی اوکراین می خواهد انتقام پدربزرگ ومادربزرگش را که به قول خودش در هولوکاست کشته شدند از اروپائیان بگیر

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