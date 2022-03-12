هزاران جنگجو آماده پیوستن به دونتسک برای مبارزه با اوکراین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس پوشیلین، رئیس جمهور جمهوری خلق دونتسک در شرق اوکراین اعلام کرد، انتظار دارد هزاران جنگجو برای نبرد با نیروهای اوکراینی به این منطقه بیایند.

این اظهارات پوشیلین که از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد بعد از آن مطرح می‌شود که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز جمعه، اعلام کرد که بیش از ۱۶ هزار جنگجو در خاورمیانه درخواست کرده‌اند که به ارتش روسیه در جنگ با اوکراین بپیوندند.

حدود ۲ هفته پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پی درخواست رسمی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک برای حمایت روسیه در مقابله با ارتش اوکراین، از آغاز حمله به اوکراین خبر داد. پوتین تاکید کرد که روسیه برنامه‌ای برای اشغال اراضی اوکراین ندارد و توضیح داد که هدف روسیه محافظت از افرادی است که طی ۸ سال مورد سو استفاده و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته‌اند.