ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین به معنای جنگ جهانی سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که اعلام منطقه پرواز ممنوع در آسمان اوکراین، به معنای آغاز جنگ جهانی سوم خواهد بود.

وی در این باره افزود: همه ما در حد توان نظامی خود به اوکراین کمک می‌کنیم و به دنبال این هستیم که از گسترش این جنگ به کشورهای دیگر و از درگیری‌های هسته‌ای احتمالی جلوگیری کنیم.

بورل در ادامه با اشاره به اینکه درخواست ایجاد منطقه پرواز ممنوع مستلزم داشتن توانایی و آمادگی مقابله با هواپیماهای روسی متخلف است، گفت: این موضوع درگیری را به جنگ جهانی سوم تبدیل می‌کند که ما این را نمی‌خواهیم.

وی همچنین تصریح کرد که تحریم‌های غربی علیه مسکو، با هدف آتش بس فوری اعمال نشده، بلکه با هدف تضعیف اقتصاد روسیه انجام شده است و هدف از این تحریم‌ها تغییر نظام سیاسی روسیه نیست.

بورل با بیان اینکه مسأله واردات انرژی از روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا همچنان وجود دارد، گفت: اولویت کشورهای اتحادیه اروپا رهایی از متکی بودن به انرژی روسیه در اولین فرصت است.

این درحالی است که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که کی یف همچنان منتظر ایجاد منطقه پرواز ممنوع از سوی شرکای غربی یا از طریق تامین هواپیماهای جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی است.

وی پیشتر نیز از امتناع ناتو و آمریکا در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین انتقاد کرده بود.