سردار حسن شاهوارپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرهای مرزی آبادان، خرمشهر، اهواز، دزفول، شادگان، دشت آزادگان و اندیمشک در کنار فرزندان خود در جبهه و شهرها مقابل دشمن مقاومت کردند.

وی افزود: شهرستان اندیمشک خط مقدم ایستادگی و مقاومت در برابر رژیم بعث و بعثیان کافر بوده است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان گفت: نمونه‌ای از مقاومت در شهرهای خوزستان همین داستان زیبای حوض خون است که مادران ما، خواهران ما روزها برای خدمت در بیمارستان شهید کلانتری حضور داشته‌اند.

وی افزود: خودم به عنوان یکی از مجروحان در بیمارستان شهید کلانتری شاهد خدمات این بانوان بودم؛ البته شستن لباس‌ها گوشه‌ای از کار و خدمت زنان در این بیمارستان بود.

شاهوارپور گفت: پرستاری، رسیدگی به مجروحان که از شب تا صبح از درد آرامش نداشتند و رسیدگی به این رزمندگان از صحنه‌های ناگفته‌ای است که بانوان پرستار انجام داده‌اند که باید بیان شوند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: این اثر پژواک بیانگر تلاش‌های مادران و خواهران ما در همه شهرهای مرزی استان خوزستان در سال‌های دفاع مقدس است.

وی افزود: در شهرهای خوزستان خانم‌ها در مساجد برای رزمندگان زیر بمباران جوراب و لباس درست کرده و علاوه بست‌بندی غذا نیز فرزندان خود را برای رفتن به جبهه‌ها تشویق می‌کردند.

شاهوارپور عنوان کرد: بانوان در شهرهای خوزستان پس از شهادت فرزندان برای آنکه اخلالی در روحیه رزمندگان و مقاومت در برابر دشمن پدیدار نشود، روزه حضرت زهرا (س) برگزار می‌کردند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان افزود: برخی از خانواده‌های خوزستانی ۲ شهید، ۳ شهید، ۱۰ شهید تقدیم میهن کردند و با این وجود از مقاومت از کشور دست برنداشته و نخواهند برداشت.

شاهوارپور گفت: حوادث افغانستان، سوریه، اکراین برای ما درس آموز است و ملت ما هرگز از اعتقادات خود دست بر نخواهد داشت.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان با تاکید بر اینکه این مردم استحقاق رسیدگی بیش‌تر دارند، یادآور شد: مردم ما ایستادگی کردند، ایستادگی می‌کنند و ایستادگی خواهند کرد و این ملت همواره پای اعتقادات خود مانده و خواهند ماند.