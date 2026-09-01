به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محسنی‌پور صبح سه‌شنبه در نشست تخصصی وقف با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت فرهنگ وقف اظهار کرد: روز وقف به نام نخستین واقف تاریخ اسلام، پیامبر اکرم (ص)، نامگذاری شده است.

وی حفظ و حراست از موقوفات، توسعه و شکوفایی منابع وقفی و اجرای امینانه نیات واقفان را از مهم‌ترین وظایف اداره اوقاف و امور خیریه عنوان کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشت و خمام با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی افزود: سیاست‌های کلی اوقاف در حوزه‌های مختلف بر همین اساس تعریف شده و در حال اجرا است.

محسنی‌پور همچنین از آغاز مسابقات استانی قرآن کریم در ۱۲ رشته خبر داد و گفت: این مسابقات در رشته‌های ترتیل، تحقیق، چهار رشته حفظ، دعاخوانی، اذان، معارف، نهج‌البلاغه و تفسیر در بخش خواهران آغاز شده و رقابت‌های بخش برادران نیز تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

۴۴۱ موقوفه در رشت وجود دارد

وی با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان رشت بیان کرد: در حال حاضر ۴۴۱ موقوفه با زیربنای ۲۵ میلیون مترمربع معادل ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار در شهرستان رشت وجود دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشت و خمام ادامه داد: از مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ رقبه، چهار هزار و ۳۰۰ رقبه متصرفی است که از این تعداد، هزار رقبه منقضی شده و نیازمند به‌روزرسانی و دریافت اجاره برای صرف در امور وقفی است.

وی با اشاره به وجود ۷۵۲ مسجد در شهرستان رشت گفت: مدیریت مساجد تا سال گذشته ذیل اوقاف بود، اما اکنون این مسئولیت به ستاد رسیدگی به امور مساجد تحت نمایندگی ولی‌فقیه واگذار شده است.

محسنی‌پور افزود: از مجموع ۲۱۴ بقعه متبرکه استان گیلان، آستان مقدس امامزاده هاشم، دانای علی و فاطمه اخری (س) از بقاع شاخص استان محسوب می‌شوند.

وصول ۸۰ درصد مطالبات دادخواست‌های اوقاف

وی از ارسال ۲۳ فقره دادخواست علیه متصرفان اموال وقفی خبر داد و گفت: ۸۰ درصد این دادخواست‌ها به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال وصول شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشت و خمام اضافه کرد: شاکیان متعددی در خصوص اموال وقفی وجود دارند، اما تاکنون هیچ رأیی علیه اوقاف صادر نشده است.

محسنی‌پور با اشاره به اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف اسناد موقوفات بیان کرد: طی سال گذشته ۱۲۳ اظهارنامه الکترونیکی صادر شده است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد موقوفات فاقد سند هستند و از ۷۰ درصد موقوفات سنددار نیز ۶۰ درصد دارای اسناد دفترچه‌ای هستند که تا زمانی که به سند تک‌برگ تبدیل نشوند، امکان پیگیری برخی اقدامات حقوقی وجود ندارد.

صدور ۶۰ سند مالکیت برای اراضی وقفی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشت و خمام از صدور ۶۰ سند مالکیت برای اراضی وقفی خبر داد و گفت: این اسناد برای اراضی به مساحت ۱۴ هکتار صادر شده و تاکنون برای ۸۰ فقره نیز نقشه‌برداری انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند افزود: تمام تلاش ما این است که آمار اراضی فاقد سند به کمتر از پنج درصد کاهش پیدا کند.

محسنی‌پور با اشاره به وضعیت اسناد بقاع متبرکه تصریح کرد: در حال حاضر ۷۵ بقعه متبرکه فاقد سند هستند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۶۰ درصد این بقاع تا پایان سال سنددار خواهند شد.

اجرای ۳۰ میلیارد تومان نیت واقفان در سال گذشته

وی با اشاره به هزینه‌کرد منابع موقوفات در راستای اجرای نیات واقفان گفت: سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان هزینه شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشت و خمام ادامه داد: ۱۴ میلیارد تومان از این اعتبار در امور مذهبی و قرآنی، روضه‌خوانی و عزاداری، ۱۱ میلیارد تومان در امور خیریه و کمک به فقرا و ایتام، پنج میلیارد تومان برای توزیع بسته‌های معیشتی و سه میلیارد تومان برای خرید بخاری و پنکه هزینه شده است.

محسنی‌پور افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای کمک به جامعه روحانیت و طلاب و ۱۰ میلیارد تومان برای هیئت‌های مذهبی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ میلیارد تومان برای کمک به پرورشگاه مژدهی رشت، یک میلیارد تومان برای توزیع بسته‌های آموزشی، ۲ میلیارد تومان برای تجمعات شبانه، ۶ میلیارد تومان برای مساجد، یک میلیارد تومان برای بقاع متبرکه و ۲ میلیارد تومان برای برنامه‌های اربعین هزینه شده است.