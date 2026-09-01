تحول در اقتصاد کشاورزی ایلام در گرو مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح سه شنبه در دیدار مدیران طرح سامانه گرمسیری ایلام، ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته برای پیشبرد این پروژه عظیم، اظهار داشت: طرح گرمسیری یکی از زیرساختهای حیاتی و پیشران برای تحول در اقتصاد استان است. از همینرو انتظار میرود با اتخاذ مدیریت جهادی و رفع موانع موجود، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی و فراهم شدن بستر اشتغال پایدار برای جوانان منطقه باشیم.
امامجمعه ایلام با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای فازهای نهایی این طرح، خاطرنشان کرد: این پروژه نباید تنها در ساختار فنی باقی بماند؛ بلکه لازم است پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن نیز با دقت مدنظر قرار گیرد تا برکات عینی و ملموس این طرح، مستقیماً در سفره مردم استان نمود پیدا کند.
وی در پایان، بر ضرورت هماهنگی دستگاههای متولی جهت بهرهبرداری هرچه سریعتر از ظرفیتهای آبی ایجاد شده برای ارتقای معیشت کشاورزان و رونق تولید در استان تأکید کرد.
امام جمعه ایلام خاطرنشان کرد: این پروژه نباید تنها در ساختار فنی باقی بماند؛ بلکه لازم است پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن نیز با دقت مدنظر قرار گیرد تا برکات عینی و ملموس این طرح، مستقیماً در سفره مردم استان نمود پیدا کند.
وی در پایان، بر ضرورت هماهنگی دستگاههای متولی جهت بهرهبرداری هرچه سریعتر از ظرفیتهای آبی ایجاد شده برای ارتقای معیشت کشاورزان و رونق تولید در استان تأکید کرد.
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