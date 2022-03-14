کشف بیش از چهار تن انواع مواد مخدر طی سال جاری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به اعتیاد به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی جدی در کرمانشاه، اظهار کرد: این معضل بزرگ اجتماعی طی سالهای اخیر باعث فروپاشی تعداد زیادی خانواده، افزایش آمار سرقتها، افزایش تعداد زندانیان در استان کرمانشاه شده است.
وی با تاکید بر اینکه امر مبارزه با مواد مخدر به منظور کاهش آمار اعتیاد در استان کرمانشاه به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، افزود: بر این اساس طی سالجاری ضابطین دستگاه قضائی تلاشهایی را در این حوزه داشته که منجر به اقدامات قابل توجهی شده است.
دادستان کرمانشاه از کشف بیش از چهار تن مواد مخدر در استان طی سالجاری خبر داد و تصریح کرد: در مدت ۱۰ سال اخیر این میزان کشف مواد مخدر در استان کرمانشاه بی سابقه بوده که حاکی از هشیاری ضابطین دستگاه قضائی در برخورد با این موضوع دارد.
کرمی اضافه کرد: کشف این میزان مواد مخدر انهدام ۵۱ باند و دستگیری ۲۸۸ قاچاقچی را نیز به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر اینکه اگر برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان جدی باشد تا حدود قابل توجهی به کاهش درصد معتادین در جامعه کمک میکند، گفت: در این راستا نیز سه هزار و ۲۷۸ خرده فروش و ۹۰ توزیع کننده در استان کرمانشاه دستگیر شدند.
دادستان کرمانشاه از پلمب ۳۳۴ مکان تهیه و توزیع مواد مخدر از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: جمعاً ۲ لابراتوار هم در این رابطه در استان کرمانشاه کشف و منهدم شده است.
به گفته کرمی طی سالجاری ۲ هزار و ۷۹۰ معتاد هم در استان کرمانشاه دستگیر شدند که چرخه دستگیری آنها نیازمند بازنگری است زیرا بسیاری از آنها پس از مدت کوتاهی از دستگیری به جامعه بر میگردند.
دادستان کرمانشاه میزان کشف و ضبط قرصهای روانگردان در استان را طی این مدت حدود ۱۴۹ هزار و ۴۶۵ قرص اعلام کرد.
وی به افزایش آمار استفاده از سلاح گرم در نزاعها و اختلافات در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در این راستا هم امسال اقدامات جدی در استان کرمانشاه به اجرا درآمده که حاصل آن کشف ۲ هزار و ۳۴۷ قبضه سلاح، یک هزار و۱۱۹ تفنگ جنگی و ۱۲۲۸ تفنگ شکاری بوده است.
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