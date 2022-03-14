افتتاح جاده سلامت درون شهری در قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر آموزش و پرورش، فرماندار، شهردار، مسئولان قائمشهری و تعداد زیادی از شهروندان جاده سلامت درون شهری در شهرستان قائمشهر افتتاح شد.
کاظم علی پور شهردار قائمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشخصات این پروژه گفت: جهت رفاه حال شهروندان عزیز قائمشهری در جاده سلامت فوق مبلمان شهری، ساخت ستهای ورزشی در طول مسیر، ساخت یک واحد رستوران، پارکهای بازی کودکان در ۳ نقطه، خرید تعداد ۱۵ دستگاه دوچرخه سه و چهار نفره و ساخت جاده ایمن جهت دوچرخه سواری کودکان و بزرگسالان به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: ایجاد فضای سبز و دلنشین و زیبا، طراحی و رنگ آمیزی دیوار نگارهای چشم نواز، خرید و نصب سیستم صوت در طول مسیر جاده سلامت جهت پخش موسیقی و نصب تیرهای دکوراتیو جهت روشنایی مسیر و ساخت ۹ باب آلاچیق انجام شد.
احسان اسماعیلی نجار رئیس شورای شهر قائمشهر در خصوص میزان اعتبار این طرح گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ساخته شده است.
وی افزود: جدول کاری و رنگ آمیزی حدود یک هزار و ۵۰۰ متر در این طرح و پیاده رو سازی بطول ۷۰۰ متر و عرض ۳.۵ متر انجام شده است. لازم به ذکر است جاده سلامت و کنارگذر کارخانه نساجی شماره ۲ در شورای اسلامی پنجم و ششم مصوب و در دوره ششم عملیات اجرایی آن آغاز شده بود که هم اکنون به همت شهرداری قائمشهر به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
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