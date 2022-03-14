به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در جهت جهش تولید در دیمزارهای کشور و احیای خاک حاصلخیز برای کشاورزی با آب سبز، رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار در کشور، طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری رسید.

پس از آن تفاهم‌نامه همکاری در زمینه طرح مذکور مابین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۹۹ منعقد شد که گام دوم آن در مهر ماه ۱۴۰۰ آغاز شده است و تاکنون پنجاه و سه جلسه برای این طرح ملی و بسیار مهم تشکیل شده است.

پنجاه و چهارمین جلسه ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور با حضور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، مدیرکل محصولات اساسی معاونت زراعت، مدیرکل سبزی و صیفی معاونت زراعت، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مجری طرح ملی گندم، رئیس مرکز تحقیقات دیم کشور، مدیرعامل هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی، مدیرعامل شرکت گسترش توسعه‌گری پردیس و سایر اعضای ستاد ملی این طرح، در روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در یکی از سایت‌های الگویی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) واقع در تهران، شهرستان ملارد، جاده اخترآباد، روستای حسین‌آباد برگزار می‌شود.