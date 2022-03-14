پارتیشن شیشه ای نوین پارتیشن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهمترین عامل در تعیین نوع پارتیشن در بین مدیران ، بودجه ای است که برای پارتیشن بندی در نظر گرفته شده است. در این مقاله قصد داریم بر اساس بودجه ای که در نظر گرفتید بهترین گزینه را به شما معرفی نماییم. بی شک بهترین نوع پارتیشن بر اساس نوع طراحی داخلی برای هر محیطی متفاوت خواهد بود. پس با مطالعه این مقاله تا انتها می توانید درست ترین تصمیمی را برای انتخاب پارتیشن اتخاذ نمایید.

انواع پارتیشن موجود در ایران

ممکن است با جستجو پارتیشن اداری در اینترنت به این نتیجه برسید که انواع بسیار مختلفی از پارتیشن اداری در بازار موجود است. این در حالیست که بطور کلی ما ۴ دسته بندی در پارتیشن اداری داریم و در بسیاری از موارد این دسته بندی های متعدد ، صرفا یک نام گذاری توسط عرضه کننده پارتیشن می باشد. در ادامه به توضیحات هر یک خواهیم پرداخت.

پرفروش ترین پارتیشن های بازار

پارتیشن فریم لس: پارتیشن شیشه ای فریم لس یا پارتیشن شیشه ای تک جداره یا پارتیشن فریم لس اسامی است که برای این نوع پارتیشن به کار می رود. این نوع پارتیشن تماما از شیشه سکوریت ۱۰ میلیمتر ساخته می شود. برای اتصال شیشه ها به دیوار و سقف و کف نیز از فریم بسیار باریک ( ۲ الی ۳ سانتیمتری ) آلومینیومی استفاده می شود. در بخش هایی هم که شیشه به یکدیگر وصل می شود از یک ماده پلی کربناتی جهت اتصال شیشه ها به یکدیگر استفاده می شود که شیشه ها را در کنار یک دیگر چفت کند. پارتیشن شیشه ای فریم لس جز پرفروش ترین و شیک ترین نوع پارتیشن اداری می باشد. بر روی این نوع پارتیشن نمی توان پرده کرکره ای نصب نمود.

اگر بخواهید نور و شفافیت و دید این نوع پارتیشن را تحت کنترل داشته باشید می بایست از شیشه هوشمند استفاده نمایید که با تکنولوژی نانو ، به گونه ای ساخته شده که با ساتفاده از ریموت کنترل ، میزانی ماتی شیشه قابل تنظیم است. این نوع شیشه ها قیمتی حدود ۱۰ برابر شیشه های معمولی دارد. در برخی مکان های خاص مانند آزمایشگاه ها و اتاق عمل و ... از این نوع شیشه استفاده می شود. همچنین می توان بر روی شیشه سکوریت با استفاده از روش سند بلاست طرح یا لوگوی دلخواه را حکاکی نمود.

پارتیشن دوجداره ام دی اف و شیشه: این نوع پارتیشن نیز جز پارتیشن های بسیار شیک و اقتصادی و پرفروش می باشد. این دو نوع پارتیشن بیش از ۹۰ درصد بازار را تشکیل می دهد و بیش از ۹۰ درصد تقاضای مدیران برای این دو نوع پارتیشن اداری می باشد. برای ساخت این نوع پارتیشن از ترکیب ام دی اف و شیشه استفاده می شود. دو جداره شیشه و دو جداره ام دی اف ساختمان این پارتیشن را تشکیل می دهد. عایق صوتی و حرارتی از مزایای این پارتیشن است. همچنین به دلیل تنوع در رنگ و طرح ام دی اف هم می توان برای فضاهای اداری مدرن و هم کلاسیک از این نوع پارتیشن استفاده نمود. این پارتیشن نیز از نظر قیمتی جز پارتیشن های میان رده است و علاوه بر داشتن مزیت زیاد ، قیمت مناسبی دارد.

تمامی تولیدات نوین پارتیشن قابلیت طراحی و تولید اختصاصی را دارد. شما می توانید هر طرح و رنگ دلخواهی که مد نظر دارید را سفارش دهید. با توجه به اینکه صفر تا صد اجزای پارتیشن توسط نوین پارتیشن تولید می شود تمامی بخش های آن قابلیت اختصاصی سازی بر اساس دیزاین شما را دارد.

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