به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ذاکری هرندی، عصر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی چندمنظوره محلات هدف بازآفرینی شهری در محله نارنج و شهرک امام خمینی (ره) عنبرآباد، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری را از اقدامات ارزشمند استان در سال جاری دانست و گفت: این ظرفیت‌ها باید در مسیر تأمین نیازهای مردم و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز محلات به کار گرفته شوند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان استاندار کرمان و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، به ازای اعتبارات استانی اختصاص‌یافته به حوزه بازآفرینی شهری، دو برابر آن از سوی سازمان بازآفرینی شهری کشور تأمین خواهد شد. همچنین استفاده از ظرفیت اعتبارات قیر نیز بدون تعیین سقف پیش‌بینی شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان این تفاهم‌نامه را فرصتی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های شهری دانست و افزود: این ظرفیت اعتباری می‌تواند اجرای پروژه‌های موردنیاز مردم، به‌ویژه در محلات هدف بازآفرینی شهری، را تسریع کند.

وی با تأکید بر توجه ویژه به جنوب استان کرمان در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری بیان کرد: هدف‌گذاری ما استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها در جنوب استان است و با آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی عنبرآباد، شمار پروژه‌های کلنگ‌زنی‌شده در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری در این منطقه به پنج پروژه رسیده است.

ذاکری هرندی، درباره روند اجرای پروژه‌های پیشین نیز گفت: چهار پروژه‌ای که پیش از این کلنگ‌زنی شده‌اند، به مرحله اتمام فونداسیون رسیده‌اند و امیدواریم با تأمین اعتبارات موردنیاز، عملیات اجرایی آن‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی تقویت محلات ناکارآمد شهری و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق را از اهداف اصلی بازآفرینی شهری عنوان کرد و افزود: بازآفرینی شهری صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی مردم، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای سکونت در محلات است.

معاون عمرانی استاندار کرمان همچنین بر ضرورت جلوگیری از گسترش محلات ناکارآمد و حاشیه‌نشینی تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های هدفمند بازآفرینی شهری و تأمین زیرساخت‌های لازم می‌تواند زمینه بهبود شرایط زندگی در محلات هدف را فراهم کند.

ذاکری هرندی، در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده در حوزه بازآفرینی شهری، پروژه‌های موردنیاز مردم در جنوب استان کرمان با اولویت‌بندی مناسب اجرا و اعتبارات در مسیر پاسخگویی به مطالبات و نیازهای شهروندان هزینه شود.