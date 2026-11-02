به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت شمس‌الدینی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: این بره آهو پس از جدایی از مادر خود و به دلیل ضعف جسمانی توسط همیاران محیط زیست به این اداره تحویل داده شد.

وی افزود: این حیوان در حال حاضر تحت درمان و مراقبت‌های تخصصی قرار دارد تا شرایط جسمانی آن بهبود یابد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودان ضمن قدردانی از همکاری و اقدام ارزشمند دوستداران طبیعت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا حادثه زیست محیطی موضوع را به اداره محیط زیست پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اطلاع دهند.