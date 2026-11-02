به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی شکاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان بردسکن از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و فرهنگیان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه از میدان توحید آغاز و به سمت میدان مرکزی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان و جایگاه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدای گرانقدر و نمایش وحدت و همبستگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

وی با دعوت از آحاد مردم، خانواده‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان برای حضور پرشور در این مراسم افزود: مسیر راهپیمایی از میدان توحید به سمت میدان مرکزی شهرستان تعیین شده و این مراسم رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

شکاری با تأکید بر نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: حضور گسترده دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها و سایر اقشار جامعه، جلوه‌ای از بصیرت، آگاهی و پایبندی نسل جدید به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسکن همچنین از برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه در مراکز بخش‌های انابد و شهرآباد نیز خبرداد و از مردم ولایتمدار شهرستان بردسکن دعوت کرد با حضور باشکوه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر وحدت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.